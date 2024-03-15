Steam'de İlkbahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Epic Games ile benzer zamanlarda indirim dönemi başlayan Steam'de de yüzde 80'e varan indirimler var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:22
Steam'de İlkbahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?
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Steam, Türkiye'de dolar bazında fiyatlandırmaya geçtiğinden beri oyunseverler indirimleri takip ediyor. Farklı dönemlerde indirim sezonu yapan Steam'in 2024  İlkbahar İndirimleri de bu kapsamda başladı. Buna göre 21 Mart'a kadar süreceği söylenen indirimlerde pek çok oyun da indirime giriyor.

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR, KAÇ TL?

Steam İlkbahar İndirimleri 2024 kapsamında popüler oyunlar da indirime girdi, Epic Games kadar yüksek indirimler olmasa da EA SPORTS FC 24 yüzde 80 indirimle 13,99 dolara kadar düşüyor yani yaklaşık 1.000 TL. 

İşte indirime giren diğer oyunlar:


OyunFiyatİndirimli Fiyatıİndirim Oranı
The Last of Us™ Part I59.99 Dolar40.19 Dolar (1.288 TL)yüzde 33
Diablo® IV69,99 Dolar34.99 Dolar (1.122 TL)yüzde 50
Resident Evil Village29.99 Dolar11.99 Dolar (385 TL)yüzde 60
Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition59.99 Dolar22.19 Dolar (704 TL)yüzde 63
Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle18.99 Dolar6.64 Dolar (212 TL)yüzde 65
Fallout Franchise Bundle147.91 Dolar37.94 Dolar (1.217 TL)yüzde 74

Cyberpunk 2077

44,99 Dolar22.49 Dolar (722 TL)yüzde 50
Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle67.48 Dolar38.27 (1.226 TL)yüzde 43
Mount & Blade 2: Bannerlord19.99 Dolar11.99 Dolar (385 TL)yüzde 40
EA SPORTS FC 2469.99 Dolar13.99 Dolar (1.007 TL)yüzde 80

Dead by Daylight

10.49 Dolar4.19 Dolar (134 TL)yüzde 60

Devil May Cry 5

22.49 Dolar7.42 Dolar (238 TL)yüzde 67

Resident Evil 2

29.99 Dolar7.49 Dolar (240TL)yüzde 75

Little Nightmares I & II

43.73 Dolar9.74 Dolar (312 TL)yüzde 75

Dead Rising 3

22.49 Dolar6.74 Dolar (216 TL)yüzde 70

Don't Starve Together

7.99 Dolar2.71 Dolar (87 TL)yüzde 65

Killing Floor 2 Ultimate Edition

29.99 Dolar5.99 Dolar (192 TL)yüzde 80

The Forest

10.49 Dolar2.62 Dolar (84TL)yüzde 75

Sons Of The Forest

14.99 Dolar11.24 Dolar (360 TL)yüzde 25
The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)29.99 Dolar7.49 dolar (241 TL)yüzde 75
Baldur’s Gate 334.99 Dolar31.49 dolar (1.030 TL)yüzde 10

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