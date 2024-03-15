Steam'de İlkbahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:22

Güncelleme: 15.03.2024 - 16:22

Steam, Türkiye'de dolar bazında fiyatlandırmaya geçtiğinden beri oyunseverler indirimleri takip ediyor. Farklı dönemlerde indirim sezonu yapan Steam'in 2024 İlkbahar İndirimleri de bu kapsamda başladı. Buna göre 21 Mart'a kadar süreceği söylenen indirimlerde pek çok oyun da indirime giriyor.

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR, KAÇ TL?

Steam İlkbahar İndirimleri 2024 kapsamında popüler oyunlar da indirime girdi, Epic Games kadar yüksek indirimler olmasa da EA SPORTS FC 24 yüzde 80 indirimle 13,99 dolara kadar düşüyor yani yaklaşık 1.000 TL.

İşte indirime giren diğer oyunlar: