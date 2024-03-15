Steam'de İlkbahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?
Epic Games ile benzer zamanlarda indirim dönemi başlayan Steam'de de yüzde 80'e varan indirimler var.
Steam, Türkiye'de dolar bazında fiyatlandırmaya geçtiğinden beri oyunseverler indirimleri takip ediyor. Farklı dönemlerde indirim sezonu yapan Steam'in 2024 İlkbahar İndirimleri de bu kapsamda başladı. Buna göre 21 Mart'a kadar süreceği söylenen indirimlerde pek çok oyun da indirime giriyor.
STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR, KAÇ TL?
Steam İlkbahar İndirimleri 2024 kapsamında popüler oyunlar da indirime girdi, Epic Games kadar yüksek indirimler olmasa da EA SPORTS FC 24 yüzde 80 indirimle 13,99 dolara kadar düşüyor yani yaklaşık 1.000 TL.
İşte indirime giren diğer oyunlar:
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Last of Us™ Part I
|59.99 Dolar
|40.19 Dolar (1.288 TL)
|yüzde 33
|Diablo® IV
|69,99 Dolar
|34.99 Dolar (1.122 TL)
|yüzde 50
|Resident Evil Village
|29.99 Dolar
|11.99 Dolar (385 TL)
|yüzde 60
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99 Dolar
|22.19 Dolar (704 TL)
|yüzde 63
|Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle
|18.99 Dolar
|6.64 Dolar (212 TL)
|yüzde 65
|Fallout Franchise Bundle
|147.91 Dolar
|37.94 Dolar (1.217 TL)
|yüzde 74
Cyberpunk 2077
|44,99 Dolar
|22.49 Dolar (722 TL)
|yüzde 50
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|67.48 Dolar
|38.27 (1.226 TL)
|yüzde 43
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|19.99 Dolar
|11.99 Dolar (385 TL)
|yüzde 40
|EA SPORTS FC 24
|69.99 Dolar
|13.99 Dolar (1.007 TL)
|yüzde 80
Dead by Daylight
|10.49 Dolar
|4.19 Dolar (134 TL)
|yüzde 60
Devil May Cry 5
|22.49 Dolar
|7.42 Dolar (238 TL)
|yüzde 67
Resident Evil 2
|29.99 Dolar
|7.49 Dolar (240TL)
|yüzde 75
Little Nightmares I & II
|43.73 Dolar
|9.74 Dolar (312 TL)
|yüzde 75
Dead Rising 3
|22.49 Dolar
|6.74 Dolar (216 TL)
|yüzde 70
Don't Starve Together
|7.99 Dolar
|2.71 Dolar (87 TL)
|yüzde 65
Killing Floor 2 Ultimate Edition
|29.99 Dolar
|5.99 Dolar (192 TL)
|yüzde 80
The Forest
|10.49 Dolar
|2.62 Dolar (84TL)
|yüzde 75
Sons Of The Forest
|14.99 Dolar
|11.24 Dolar (360 TL)
|yüzde 25
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|29.99 Dolar
|7.49 dolar (241 TL)
|yüzde 75
|Baldur’s Gate 3
|34.99 Dolar
|31.49 dolar (1.030 TL)
|yüzde 10
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