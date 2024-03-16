Steam Deck'te en popüler 100 oyun açıklandı
Valve'nin Steam kütüphanesini el konsolunda oynamaya imkan verdiği cihazı için 2023 verilerini paylaştı.
Steam Deck için 2023 verileri açıklandı. Valve, Steam Deck sahipleri arasında en popüler oyunların bir listesini paylaştı.
Liste, uyumluluk durumuna bakılmaksızın Mart 2023 ile Mart 2024 arasında günlük en fazla oyuncu sayısına göre en popüler 100 oyunu içeriyor.
PC'DE EN ÇOK OYNANANLAR STEAM DECK'TE DE OYNANIYOR
Listenin başında geçen yıl sadece oyuncularını takdirini almakla kalmayıp aynı zamanda The Game Awards'da Yılın Oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül alan Baldur's Gate 3 yer alıyor.
İlk 5'te yer alan diğer oyunlar arasında 2022 yılında piyasaya sürülen ve oyuncular arasında hatırı sayılır bir popülerlik kazanan Vampire Survivor yer alıyor. Üçüncü sırada geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen Dave the Diver yer alıyor.
Steam Deck'teki ilk 5 oyun arasında, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'ı ve Call of Duty: Modern Warfare 3'ü geride bırakarak 2023'ün en çok satan oyunu olan Hogwarts Legacy bulunuyor.
Beşinci sırada ise Elden Ring bizleri karşılıyor.
Listenin devamında şu oyunlar yer alıyor:
- Palworld
- Cyberpunk 2077
- Grand Theft Auto V
- Stardew Valley
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- Brotato
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Slay the Spire
- Cult of the Lamb
- Dead Cells
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Monster Hunter: World
- Persona 5 Royal
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Dredge
- Fallout 4
- No Man's Sky
- Monster Hunter Rise
- Forza Horizon 5
- Resident Evil 4
- Balatro
- Diablo IV
- Hollow Knight
En Çok Okunan Haberler
-
- 25 tarla, 23 konut, 22 arsa, 5 dükkan, 2 bina...
- Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi
- Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde büyük şok!
- Çok sayıda yaralı var!
- 100. Yıl Anıtı yıkıldı
- Oğuz Murat Aci'nin avukatından Cihantimur'a tepki
- Erdoğan'a 'para sayma soruşturması' yanıtı
- İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi
- Çiller'den 'ballı börek imar' açıklaması
- Aracı gazetecilerin üzerine sürdü!