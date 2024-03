Steam Deck'te en popüler 100 oyun açıklandı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:36

Güncelleme: 16.03.2024 - 13:36

Steam Deck için 2023 verileri açıklandı. Valve, Steam Deck sahipleri arasında en popüler oyunların bir listesini paylaştı.

Liste, uyumluluk durumuna bakılmaksızın Mart 2023 ile Mart 2024 arasında günlük en fazla oyuncu sayısına göre en popüler 100 oyunu içeriyor.

PC'DE EN ÇOK OYNANANLAR STEAM DECK'TE DE OYNANIYOR

Listenin başında geçen yıl sadece oyuncularını takdirini almakla kalmayıp aynı zamanda The Game Awards'da Yılın Oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül alan Baldur's Gate 3 yer alıyor.

İlk 5'te yer alan diğer oyunlar arasında 2022 yılında piyasaya sürülen ve oyuncular arasında hatırı sayılır bir popülerlik kazanan Vampire Survivor yer alıyor. Üçüncü sırada geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen Dave the Diver yer alıyor.

Steam Deck'teki ilk 5 oyun arasında, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'ı ve Call of Duty: Modern Warfare 3'ü geride bırakarak 2023'ün en çok satan oyunu olan Hogwarts Legacy bulunuyor.

Beşinci sırada ise Elden Ring bizleri karşılıyor.

Listenin devamında şu oyunlar yer alıyor: