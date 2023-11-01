Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:57

Güncelleme: 01.11.2023 - 14:57

Uluslararası Uzay İstasyonu her zaman kozmonotlar ve astronotlar tarafından mürettebat bulundurulacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle 2000 yılındaki ilk Expedition görevinden bu yana kadınlar ve erkekler sürekli olarak uzayda yaşıyor ve çalışıyor. Peki şu anda uzayda kaç kişi var? Uzaya çıkan ilk insan kimdir? Uzaya çıkan ilk kadın kimdir? Ay'a giden ilk insan kimdir? Ay'a giden ilk kadın kimdir? Uzaya gidecek bir sonraki insanlar kimdir?



ŞU ANDA UZAYDA KAÇ KİŞİ VAR?

Şu anda uzayda çeşitli ülkelerden toplamda 10 kişi bulunmaktadır. Bu isimler şöyledir:

Uluslararası Uzay İstasyonu

SpaceX Mürettebat-7

Jasmin Moghbeli (NASA)

Andreas Mogensen (ESA)

Satoshi Furukawa (JAXA)

Konstantin Borisov (Roscosmos)

Soyuz MS-24

Oleg Kononenko (Roscosmos)

Nikolai Chub (Roscosmos)

Loral O'Hara (NASA)

Tiangong Uzay İstasyonu

Shenzhou 17

Tang Hongbo (CMSA)

Jiang Xinlin (CMSA)

Tang Shengjie (CMSA)

UZAYA ÇIKAN İLK İNSAN KİMDİR?

Yuri Gagarin 27 yaşındayken uzaya çıkan ilk insan oldu. Gagarin 12 Nisan 1961'de Vostok 1 uzay aracıyla Dünya etrafında 108 dakikalık bir yörünge uçuşu gerçekleştirdi.

UZAYA ÇIKAN İLK KADIN KİMDİR?



Valentina Tereshkova 26 yaşındayken uzaya çıkan ilk kadın oldu. Tereşkova, 16 Haziran 1963'te Vostok 6 uzay aracıyla gezegenin etrafında 48 kez dönerken uzayda yaklaşık üç gün geçirdi.



AY'A GİDEN İLK İNSAN KİMDİR?

Neil Armstrong 38 yaşındayken Ay'da yürüyen ilk insan oldu. Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 görevi sırasında Ay'a ayak basmadan önce Saturn V roketiyle fırlatılan Apollo kapsülünde uçtu.



AY'A GİDEN İLK KADIN KİMDİR?

Henüz hiçbir kadın Ay'a seyahat etme fırsatı bulamadı. Amerikan uzay ajansı 1969 ve 1972 yılları arasında Apollo programı aracılığıyla 12 erkeği Ay'da yürümeye gönderdi. ABD 1978 yılına kadar kadınların astronot olmak için başvurmalarına izin vermedi.

UZAYA GİDECEK BİR SONRAKİ İNSANLAR KİMLERDİR?

Bir sonraki mürettebatlı fırlatma NASA ya da Roscosmos tarafından yapılacak bir ISS mürettebat rotasyonu olacaktır. SpaceX'in Crew-8 uçuşunun 2024 yılının ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor ancak henüz kesin bir tarih verilmedi. Rusya'nın MS-25 uçuşu ise 2024 yılının Mart ayında havalanacak.

SpaceX Mürettebat-8

Matthew Dominick (NASA)

Michael Barratt (NASA)

Jeanette Epps (NASA)

Alexander Grebenkin (Roscosmos)

MS-25