Yeni çalışma: Sütlü çay tüketimi ile depresyon ilişkili olabilir mi?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:13

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:20

Bu çalışma gençlerde depresyonla bağlantılı olarak artan sütlü çay bağımlılığını işaret ediyor. Sütlü çay ve bubble tea olarak da bilinen bu içecekler, son yıllarda Çin'den ve Asya'dan tüm dünyaya yayılmış durumda. İçecek ile zihinsel sağlık sorunları arasında bazı endişe verici bağlantıların olduğu keşfedildi ve duygusal bozukluklar dergisinde yayımlandı.

SÜTLÜ ÇAY VE DEPRESYON ARASINDA NASIL BAĞLANTI OLABİLİR?

Son yıllarda daha fazla kişinin içmeye başladığı bu çok şekerli ve kalorili içeceklerin; obeziteden diş çürümesine, çeşitli bağımlılıklardan depresyona kadar pek çok sorunu tetikleyebileceği ortaya çıktı. Hem fiziksel hem de zihinsel sorunlara karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen araştırmacılar, bağımlılık yönüne vurgu yapıyor.

Çin'deki araştırmacılar Pekin'den 5 bin 281 üniversite öğrencisiyle anket gerçekleştirdi.

Burada sütlü çay bağımlılığı semptomlarının depresyon ve anksiyete gibi sorunlarla da bağlantılı olduğu bulundu. Sütlü çayın Çin'de muazzam bir artış gösterdiğine vurgu yapan çalışmada;"Bulgularımız sütlü çay tüketiminin bağımlılığa yol açabileceğini ve bunun depresyon, anksiyete ve intihar düşüncesiyle ilişkili olduğunu vurguladı." deniyor.

Farklı parametreleri kullanan araştırmacılar, bağımlılık ölçeğinin en uç noktasında yer alan ve ankete katılan gençlerin yarısından fazlasının bu çayı haftada en az bir kez tükettiğini öğrendi.

Sütlü İngiliz çayından farklı olarak bu çayların asıl zararı içinde yer alan yüksek miktardaki şeker ve kafein oranı. Ergenlik çağındaki gençlerde bu kalorili çayın tüketimi, yalnızlak ve depresyon ile ilişkilendirildi. Bu içecekler sosyal medya veya uyuştucular gibi bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olabilir.

Konuya ilişkin daha fazla araştırmanın, çok daha fazla örneklem grubuyla test edilmesi gerekiyor olsa da araştırmacılar ortaya attıkları iddianın arkasındalar.