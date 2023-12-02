Tadilat internete girdi: 10 milyar dolarlık pazar

Yayınlanma: 02.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.12.2023 - 03:00

Yeni bir ev taşınırken ya da tadilat yaparken en büyük sorunlardan biri usta bulmak ya da tek noktada tüm ihtiyaçları karşılamak. Yaklaşık 9-10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan ev ve bahçe dekorasyon kategorisi müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni atılımlar peşinde.

Türkiye’nin önde gelen firmaları artık çevirimiçi ortamlarda verdikleri hizmetleri çeşitlendiriyor. Yapay zekânın da desteğiyle ev boyasını artık bayiye gitmeden internet üzerinden seçebiliyorsunuz. Kendinize has renç seçenekleri yaratabiliyorsunuz, boyayı seçtikten sonra boyacıyı da yine dijital ortamda randevulaşarak çağırabiliyorsunuz. Tadilatçı, tesisatçı da artık internet ortamında çağrılabiliyor. Özellikle çalışanların vakit darlığı ve güvenecekleri bir usta bulamamaları noktasında da internetteki pazaryerleri hayatı kolaylaştırmaya başladı. Ev tadilatıyla ilgili artık her ihtiyacı internetten bulmak mümkün.

50 MİMAR

Eczacıbaşı Topluluğu da banyoları yenilemenin daha kolay yolu olmalı diyerek yola çıktı ve banyo yenileme alanında hizmet veren pazaryeri sitesi Decoverse’ı kullanıcıların hizmetine sundu.

Kullanıcılar için farklı markalardan binlerce banyo ürünü bulabilecekleri bir site olmasının yanı sıra, banyosunu yenilemek isteyenlerin bu süreçte karşılaşacağı tüm sorunlara profesyonel mimarlık ve usta hizmeti ile de çözümler sunuyor. Sistemde şu anda 50 kişilik mimar ekibi kayıtlı, tadilat yapmak istedğinizde adresinize en yakın noktadan usta da gelebiliyor.

Decoverse Genel Müdürü M. Salih Yılmaz, Türkiye’de yurttaşların ortalama 10 yılda bir banyosunu yenilediğini belirterek “Yenileme için genelde insanlar mahallelerdeki bayilere gidiyorlar, ustayı farklı yerden, dolapları farklı yerden almak durumunda kalıyorlar. Mahalle bayilerinde genelde kurulu hazır 8-10 ünite oluyor. Diğer seçeneklerin hepsi katalogra oluyor. Dedik ki katalogdan banyo üniteleri satılabiliyorsa bunu neden internette yapmayalım. Şu anda anahtar teslim banyo yenileme yapıyoruz. Sitemizde 360 markanın 100 tedarikçi ve 50 bin çeşit ürün var. Şu anda sistemimizde banyo tadilatı var ama önümüzdeki dönemlerde evle ilgili tüm dekorasyon ve tadilatı yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

TEK TIKLA ALIN

Ağustos ayında Decoverse üzerinde “Hazır Banyo Paketleri”ni yayına aldıklarını kaydeden Yılmaz, “Bu sekmede de ilk etapta 40 hazır banyo paketi sunuyoruz. Amacımız, kullanıcıların gördükleri banyoyu hiçbir sürpriz fiyatla karşılaşmadan tek bir tık ile satın alabilmeleri. Ayrıca site içerisinde 400’den fazla farklı tarz ve ölçülerde hazırlanmış banyo görseli bulunuyor” dedi.