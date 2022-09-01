Tanıtılmasının ardından 9 yıl geçmişti, yeni güncelleme aldı!

Apple dikkat çeken güncellemeyi yayımladı. Yeni yayımladığı iOS 12.5.6 ile eski modelleri hedefleyen güncelleme, 9 yıl önce tanıtılan iPhone modeline de geldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 10:17
Tanıtılmasının ardından 9 yıl geçmişti, yeni güncelleme aldı!
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Eski modellerine uzun yıllar güncelleme vermesiyle diğer markalardan ayrılan Apple, iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerini de kapsayan iOS 12.5.6 güncellemesini yayımladı. iPhone’lara ek olarak iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 ve iPod touch 6. nesil cihazlarına da güncellemeyi sundu.


YÜZBİNLERCE KİŞİ BU GÜNCELLEMEYİ ALACAK

 

Apple eski iPhone modelleri için en son güncellemeyi geçen yılın eylül ayında yayımlamıştı. Haliyle üstünden zaman geçtikten sonra bu güncellemenin yayımlanmış olması oldukça iyi bir haber. iOS 12.5.6 temelde yeni bir özellik sunmaktan ziyade, eski model iPhone’lara sahip kullanıcıların güvenlik açıklarından etkilenmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bir diğer yandan da yayımlanan bu güncellemeler telefonda yaşanan yavaşlama ve performans kayıplarını da en aza indirmeye odaklanıyor.

 

Apple bildiğiniz üzere bu hafta düzenlenmesi beklenen etkinliğinde iPhone 14 ailesine ek olarak yeni nesil Apple Watch ve yeni nesil AirPods Pro da tanıtmayı planlıyor. Bu etkinliği dört göz ile bekleyen teknolojiseverler, desteklenen bir cihaz kullandıkları takdirde7 Eylül’de iOS 16 güncellemesini alacaklar.


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