Tarihte ilk! Güneş'in yüksek çözünürlüklü fotoğrafı çekildi
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), Güneş'i incelemesi için yolladığı Solar Orbiter uydusu, tarihte bir ilke imza attı. Uydu, Güneş'in bugüne kadar ki en yüksek çözünürlükteki fotoğrafını çekti.
ESA'nın 2020 yılında gönderdiği Solar Orbiter uydusu, Güneş'in dış atmosferini tarihte ilk kez 83 milyon piksel çözünürlükte fotoğrafladı.
Webtekno'nun haberine göre, Solar Orbiter, görüntüyü yakalayabilmek için Güneş'e 75 milyon kilometre mesafeye ulaştı. 4 saat boyunca 25 ayrı görüntü alan uydu, 9,148 x 9,112 piksellik görüntüyü oluşturmayı başardı.
İŞTE GÜNEŞ'İN O TARİHİ FOTOĞRAFI
Uzmanlara göre Güneş'in sıcaklığı 1 milyon santigrat derece.Uyduda bulunan SPICE ekipmanı ile Güneş'te bulunan farklı atomlar tarafından yayılan mor ötesi ışınlar da görüntülendi.
Mor: 10 bin santigrat derecedeki Hidrojen
Mavi: 32 bin santigrat derecedeki Karbon
Yeşil: 320 bin santigrat derecedeki Oksijen
Sarı: 630 bin santigrat derecedeki Neon
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