Taylor Swift'in pornografik görüntülerini oluşturan açık giderildi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:21

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:21

Sahte pornografik görüntülerin oluşturulmasında sıklıkla kullanılan deepfake, kısa bir süre önce Taylor Swift'in bu yolla oluşturulmuş görüntüleriyle gündeme gelmişti. Swift'in konu hakkında yasal yollara başvuracağını öğrenmiştik. Bu görüntülerin oluşturulup yayıldığı Microsoft açığı ise giderildi.

TAYLOR SWIFT'İN SAHTE GÖRÜNTÜLERİNİ OLUŞTURAN GRUBUN GEÇMİŞİ DE KABARIK

Söz konusu sorunun kaynağı da bu kapsamda ortaya çıktı. Microsoft, Azure Face API’sine gerekli yamaları uyguladı.

Güvenlik açığının giderilmesi, paylaşımın Microsoft Designer ile yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen kadın görüntülerinin paylaşıldığı bir gruptan çıkmasının tahmin edilmesinin ardından geldi.

Kötü niyetli kişilerin Azure Face API'sini kullanarak Taylor Swift dahil başka ünlülerin de çıplak fotoğraflarını ve videolarını oluşturduğu düşünülüyor.

Sahte görüntüler çok kısa bir sürede X'de 50 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmış ve platform çok geç adım atmıştı. Bunun çok eleştirilmesinin ardından X, Taylor Swift aramalarını engellemişti. Facebook ve Instagram gibi uygulamalarda da yayılan görüntü oralardan da kaldırıldı.