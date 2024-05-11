Teknoloji devleri tekelleşmeleri nedeniyle inceleme altında

Yayınlanma: 11.05.2024 - 19:25

Güncelleme: 11.05.2024 - 19:25

Mayıs ayının başında ABD Adalet Bakanlığı Google’ın Apple ve diğer teknoloji devleriyle rekabeti engelleyici anlaşmalar yaparak yasadışı bir dijital reklam tekeli oluşturduğuna dair son savunmasını yaptı.

Adalet Bakanlığının iddiasına göre Google teknoloji devlerine milyarlarca dolar ödeme yaparak hukuksuz bir şekilde birçok telefon ve web tarayıcısında kendi arama motorunun varsayılan(default) arama motoru olmasını sağlıyor.

Avrupa Komisyonu ise Google’ın dijital sektörü düzenlemek üzere yeni çıkardığı Dijital Pazarlar yasasına uyup uymadığını inceliyor.

YALNIZCA GOOGLE DEĞİL

Teknoloji devlerini kontrol edilebilirliğini sağlamaya yönelik incelemelerin hedefinde yalnızca Google değil, Apple, Amazon, Microsoft, Bytedance ve Meta da yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığının mart ayında Apple’a karşı geniş kapsamlı bir antitröst davası başlatmıştı. AB ise altı teknoloji devine Dijital Pazarlar yasasına uyma zorunluluğu getirdi. Bu düzenlemeler, veri paylaşımı ve kullanımı konularında teknoloji devlerine bazı kısıtlamaları içeriyor.

Örneğin bahsi geçen teknoloji devlerinin algoritmalarının çalışma biçimiyle ilgili daha şeffaf politikalar izlemesi ve kullanıcıların bir servisi kullanmak üzere paylaştığı verilerin üçüncü partilerle paylaşılmasının rızaya dayalı olması isteniyor.

Teknoloji devlerinin herhangi bir düzenlemeye tabi kalmadan genişlemesiyle geçen yaklaşık 20 yılın ardınan, multi-trilyon dolarlık şirketlerin çok güçlenmesi, denetlenebilirlikleri ile ilgili kaygılara yol açıyor.