Teknoloji devleri tekelleşmeleri nedeniyle inceleme altında

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenleyici kurumlar teknoloji devi Google’ı yasadışı tekelleşme suçlamasıyla inceleme altına aldı.

ANKA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 19:25
Teknoloji devleri tekelleşmeleri nedeniyle inceleme altında
Abone Ol google-news

Mayıs ayının başında ABD Adalet Bakanlığı Google’ın Apple ve diğer teknoloji devleriyle rekabeti engelleyici anlaşmalar yaparak yasadışı bir dijital reklam tekeli oluşturduğuna dair son savunmasını yaptı.

Adalet Bakanlığının iddiasına göre Google teknoloji devlerine milyarlarca dolar ödeme yaparak hukuksuz bir şekilde birçok telefon ve web tarayıcısında kendi arama motorunun varsayılan(default) arama motoru olmasını sağlıyor.

Avrupa Komisyonu ise Google’ın dijital sektörü düzenlemek üzere yeni çıkardığı Dijital Pazarlar yasasına uyup uymadığını inceliyor.

YALNIZCA GOOGLE DEĞİL

Teknoloji devlerini kontrol edilebilirliğini sağlamaya yönelik incelemelerin hedefinde yalnızca Google değil, Apple, Amazon, Microsoft, Bytedance ve Meta da yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığının mart ayında Apple’a karşı geniş kapsamlı bir antitröst davası başlatmıştı. AB ise altı teknoloji devine Dijital Pazarlar yasasına uyma zorunluluğu getirdi. Bu düzenlemeler, veri paylaşımı ve kullanımı konularında teknoloji devlerine bazı kısıtlamaları içeriyor.

Örneğin bahsi geçen teknoloji devlerinin algoritmalarının çalışma biçimiyle ilgili daha şeffaf politikalar izlemesi ve kullanıcıların bir servisi kullanmak üzere paylaştığı verilerin üçüncü partilerle paylaşılmasının rızaya dayalı olması isteniyor.

Teknoloji devlerinin herhangi bir düzenlemeye tabi kalmadan genişlemesiyle geçen yaklaşık 20 yılın ardınan, multi-trilyon dolarlık şirketlerin çok güçlenmesi, denetlenebilirlikleri ile ilgili kaygılara yol açıyor.


teknoloji haberleri google haberleri Meta haberleri

İlgili Haberler

Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...
Elon Musk, otonom sürüş teknolojisi için lobi yapıyor

Elon Musk, otonom sürüş teknolojisi için lobi yapıyor
Teknoloji şirketleri kazanmaya devam ediyor

Teknoloji şirketleri kazanmaya devam ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!

Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!
Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!

Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a Kolombiyalı kanat!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a Kolombiyalı kanat!
Avrupa Şampiyonası’nda Enbiya Taha Biçer rüzgarı… Altın madalya Türkiye’nin!

Avrupa Şampiyonası’nda Enbiya Taha Biçer rüzgarı… Altın madalya Türkiye’nin!
Milli voleybolcu Hande Baladın'ın belgeseli 'Baladın' galası yapıldı

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın belgeseli 'Baladın' galası yapıldı
Kızılırmak Deltası nesli tehlike altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

Kızılırmak Deltası nesli tehlike altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Prof. Dr. Tevfik Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı: 'Dengeyi sarsabilir'

Prof. Dr. Tevfik Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı: 'Dengeyi sarsabilir'
Balon balığı istilasına ‘avcılık’ tedbiri… 13 balıkçıya 116 bin 300 lira ödeme! İşte ayrıntılar…

Balon balığı istilasına ‘avcılık’ tedbiri… 13 balıkçıya 116 bin 300 lira ödeme! İşte ayrıntılar…