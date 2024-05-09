Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

'ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR'

DigiTimes raporunda başka bir ayrıntı verilmiyor. Apple ve Rivian arasındaki bir ortaklığın neye benzeyeceği ya da Rivian'ın böyle bir anlaşmayla ilgilenip ilgilenmeyeceği belli değil. Yine de en azından DigiTimes'ın tedarik zinciri kaynaklarına göre, bu Apple'ın “üzerinde çalıştığı” bir konu.