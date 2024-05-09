Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

Yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan yeni bir rapora göre 10 yıllık çalışmasının ardından Project Titan adlı otomobil projesine son veren teknoloji devi Apple bir elektrikli otomobil üreticisi ile ortaklığa gidebilir. Bu üreticiler içinde en önde görülen marka da açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2024 Perşembe, 17:13
Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

DAKİKALAR İÇİNDE 50 BİN SİPARİŞ

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin ürettiği ilke elektrikli otomobil SU7'nin 27 dakika içinde 50 bin ön sipariş almasının ardından 10 yıllık elektrikli otomobil projesini bu yılın başında iptal ettiğinin açıklayan Apple tekrar akıllara geldi.

Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

HEDEFLER SONA ERMEDİ Mİ?

Bu yılın başlarında Apple, on yıllık Project Titan elektrikli otomobil girişimini iptal etti, ancak DigiTimes'ın yeni bir raporu Apple'ın elektrikli araç hedeflerinin sona ermemiş olabileceğini söylüyor. 

Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

RIVIAN MERCEK ALTINDA

Habere göre Apple, “ABD'li bir elektrikli araç girişimiyle işbirliği yapma olasılığını değerlendiriyor ve Rivian da büyük olasılıkla adaylardan biri.”

Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

TEDARİK ZİNCİRİ SPEKÜLASYONLARI

Ayrıca Apple'ın bir elektrikli araç girişimiyle işbirliği yapmayı araştırdığına dair “tedarik zincirleri arasında spekülasyonlar” olduğu belirtildi. 

Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

APPLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

DigiTimes, Apple'ın 10 yıllık elektrikli araç (EV) ve otonom sürüş araştırmasını alıp kendi otomobilini yapmak yerine başka bir şirketle işbirliği yapabileceğini öne sürüyor.

Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

APPLE'IN ADAYI

“Böyle bir işbirliğinin nasıl bir şekil alabileceği belirsiz” olsa da bu rapor tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak Rivian'ın önde gelen aday olduğunu öne sürüyor.

Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...

'ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR'

DigiTimes raporunda başka bir ayrıntı verilmiyor. Apple ve Rivian arasındaki bir ortaklığın neye benzeyeceği ya da Rivian'ın böyle bir anlaşmayla ilgilenip ilgilenmeyeceği belli değil. Yine de en azından DigiTimes'ın tedarik zinciri kaynaklarına göre, bu Apple'ın “üzerinde çalıştığı” bir konu.

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