Apple elektrikli araç projesi yeniden başlıyor! Teknoloji devinin o markaya ortak olacağı iddia edildi...
Yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan yeni bir rapora göre 10 yıllık çalışmasının ardından Project Titan adlı otomobil projesine son veren teknoloji devi Apple bir elektrikli otomobil üreticisi ile ortaklığa gidebilir. Bu üreticiler içinde en önde görülen marka da açıklandı.
DAKİKALAR İÇİNDE 50 BİN SİPARİŞ
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin ürettiği ilke elektrikli otomobil SU7'nin 27 dakika içinde 50 bin ön sipariş almasının ardından 10 yıllık elektrikli otomobil projesini bu yılın başında iptal ettiğinin açıklayan Apple tekrar akıllara geldi.
HEDEFLER SONA ERMEDİ Mİ?
Bu yılın başlarında Apple, on yıllık Project Titan elektrikli otomobil girişimini iptal etti, ancak DigiTimes'ın yeni bir raporu Apple'ın elektrikli araç hedeflerinin sona ermemiş olabileceğini söylüyor.
RIVIAN MERCEK ALTINDA
Habere göre Apple, “ABD'li bir elektrikli araç girişimiyle işbirliği yapma olasılığını değerlendiriyor ve Rivian da büyük olasılıkla adaylardan biri.”
TEDARİK ZİNCİRİ SPEKÜLASYONLARI
Ayrıca Apple'ın bir elektrikli araç girişimiyle işbirliği yapmayı araştırdığına dair “tedarik zincirleri arasında spekülasyonlar” olduğu belirtildi.
APPLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
DigiTimes, Apple'ın 10 yıllık elektrikli araç (EV) ve otonom sürüş araştırmasını alıp kendi otomobilini yapmak yerine başka bir şirketle işbirliği yapabileceğini öne sürüyor.
APPLE'IN ADAYI
“Böyle bir işbirliğinin nasıl bir şekil alabileceği belirsiz” olsa da bu rapor tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak Rivian'ın önde gelen aday olduğunu öne sürüyor.
'ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR'
DigiTimes raporunda başka bir ayrıntı verilmiyor. Apple ve Rivian arasındaki bir ortaklığın neye benzeyeceği ya da Rivian'ın böyle bir anlaşmayla ilgilenip ilgilenmeyeceği belli değil. Yine de en azından DigiTimes'ın tedarik zinciri kaynaklarına göre, bu Apple'ın “üzerinde çalıştığı” bir konu.
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