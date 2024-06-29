Teknoloji devlerinin yapay zeka anlaşmaları inceleniyor

Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:49

Güncelleme: 29.06.2024 - 11:49

AB Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlenen bir programda yapay zeka alanında atacakları adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Vestager, belirli "münhasırlık hükümlerinin" rakipler üzerinde olumsuz etkisi olup olmayacağını anlamak için Microsoft ve OpenAI şirketlerine AB rekabet kuralları kapsamında takip soruları gönderileceğini belirtti.

Google'ın Samsung ile yaptığı ve Gemini'nin belirli Samsung cihazlara önceden yüklenmesine ilişkin anlaşmanın etkilerini de daha iyi anlamak istediklerini ifade eden Vestager, büyük teknoloji şirketlerinin daha küçük model geliştiricilerin son kullanıcılara ulaşmasını zorlaştırma riskini gördüklerini söyledi.

Vestager, son dönemde yapay zekanın çok hızlı geliştiğini anımsatarak, bu alana ve piyasadaki çeşitli uygulamalara yönelik sıkı incelemenin devam edeceğini anlattı.

Önemli sanayi ve teknolojik değişikliklerin yaşandığı zamanlarda katı rekabet kurallarına ve uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vestager, yapay zeka alanında da hızla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.