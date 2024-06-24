Müzik devlerinden yapay zeka şirketlerine 'telif' davası

Yayınlanma: 24.06.2024 - 23:08

Güncelleme: 24.06.2024 - 23:08

Yapay zeka şirketlerinin sunduğu bazı özellikler, telif hakkı sınırlarını aşabiliyor. Haliyle dava konusu oluyorlar. Universal Music Group başta olmak üzere, Warner Music ve Sony Music yapay zeka platformlarına telif davası açtı. Sony'nin başlattığı uyarı dalgasını ciddiye almayan yapay zeka platfromları, artık telif davasıyla karşı karşıya.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE BİR DE MÜZİK DEVLERİNDEN DAVA

Yapay zeka şirketlerine büyük eleştiriler var. Sanatçıların eserlerini izinsiz ve telif hakkı ödemeden kopyalayan ve yeni ürünler ortaya çıkartmaya yarayan bazı platformlar, bir süredir uyarılıyordu ancak yeni ortaya çıkan bir davaya göre izinsiz kullanılan müzikler için ekstra önlem alınacak.

Universal Music Group, Warner Music Group ve Sony Music Group ve Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) bir araya gelerek, Suno ve Udio adı verilen yapay zeka temelli şirketlere dava açtı. Telif hakkıyla korunmasına rağmen Suno ve Udio, eserleri izinsiz kullandılar ve bu sebeple ciddi para cezası alabilirler.