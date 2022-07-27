Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeye göre, öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.

AA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:34
Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Abone Ol google-news

Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.

Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.


ek ders Resmi Gazete öğretmen

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler