Teknolojik dönüşüm dünyada bütün hızıyla sürerken Türkiye bu sürecin dışında kalıyor

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:35

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Türkiye’nin dijitalleşmeyle ilgili sorunlarına dikkat çekti.

TÜBİSAD’ın “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2023 Raporu”, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere dört ana bileşen altında 10 farklı alt başlıkta, 61 gösterge üzerinden Türkiye’nin dijitalleşme performansını ortaya koyuyor. Endeksin hesaplanmasında 139 ülkenin verileri de kullanılıyor. Dijitalleşme notu 2023’te değişmedi ve 3.09’da kaldı. Öne çıkan bulgular şöyle:

Genel endeksi oluşturan 61 alt göstergenin 29’u 2023’te iyileşti. 30 göstergenin endeks değeri ise geriledi.

Ekonomik istikrarın bozulması dijitalleşme sürecinin aksamasına neden oldu. Dijitalleşmede özellikle yasal zeminin etkili olduğu anlaşılıyor. Tüm yıllarda “ekosistem” bileşeni Türkiye’nin dijitalleşme notunu aşağı çeken en önemli bileşen. Bu kapsamda kanunların uygulanmasıyla ilgili etkinlik puanı 2022’de 2.51’den 2023’te 2.47’ye düştü.

Yine eğitim sistemini geliştirmek ve nitelikli işgücünü ülkede tutmak için uygulanan politikalar da dijitalleşme sürecini olumsuz etkiliyor.

Dijitalleşen ekonomi alt bileşeni de genel endeksi aşağıya çeken etkenlerden. Türkiye’nin ekonomik yapısında dijitalleşme sürecinin beklenen etkileri henüz gözlemlenmiyor.

Beceriler boyutunu aşağı çeken dört alt gösterge “STEM alanında yükseköğrenim mezunları”, “matematik ve fen eğitiminin kalitesi”, “eğitim sisteminin BİT becerisi kazandırma yetkinliği” ve “BİT becerisi olan işgücüne ihtiyaç” olarak sıralandı. İş dünyası BİT sektöründeki nitelikli işgücü açığını kendi imkânlarıyla aşmaya çalışıyor.

Mehmet Ali Tombalak

TÜBİSAD Mehmet Ali Tombalak, “Türkiye’de 2019’dan başlayan ilerlemenin 2022’de duraksadığını, diğer ülkelere göre göreceli olarak hesapladığımız dijital dönüşüm endeksinin gerilediği görülüyor. Türkiye bu sürecin dışında kalmamalı ve politikalarını bu ihtiyaca göre planlayarak uygulamalı” dedi.

GİRLS4TECH PROGRAMI TÜRKİYE’DE BAŞLADI

Mastercard, bugüne kadar 64 ülkede 7 milyon kız çocuğuna ulaşan küresel Girls4Tech programını Türkiye’de başlattı. Kız çocuklarını bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında güçlendirmeyi ve geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi hedefleyen programın ilk eğitimi, Darüşşafaka’da verildi. 35 kız öğrenci STEM dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

3.5 MİLYON CEP KAÇAK

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yüksek vergiler ve taksit sayısındaki kısıtlamalar nedeniyle cep pazarında kayıtdışı oranının yüzde 35’e çıktığını söyledi.

BloombergHT’ye konuşan Turnacı, “Cep telefonu pazarı yıllık 10 ile 12 milyon adetlerde ve bu pazarda kaçak sayısı 3-3.5 milyon adede ulaştı. Vergiler makul seviyeye çekilirse, devletin gelirleri artacaktır” dedi.