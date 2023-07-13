Honor yeni katlanabilir telefonu Magic V2'yi tanıttı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:09

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:09

Honor yeni gerçekleştirdiği bir etkinlikte Magic V2 telefon modelini de tanıttı. Akıllı telefon katlanabilir yapıda ve dikkat çeken bazı özelliklere sahip. Katlanabilir yapıdaki cihazlardaki sorunlardan biri katlandıklarında kalın olmaları ancak Magic V2 ince yapıda tasarlanmış ve telefonun öne çıkan özelliği de tam olarak bu.

TELEFONUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Telefon standart akıllı telefonların artan ağırlığına karşın 237 gram gibi bir ağırlığa sahip. Snapdragon 8 Gen 2'yle gelen cihazın menteşe tarafında Luban titanyum adı verilen bir teknolojiyi kullandığı aktarılıyor.

6.43 inç 2376x1060 OLED dış ekrana sahip olan cihaz, 120Hz ekran yenilemeye ve 2500 nit parlaklığa sahip. İç ekranın özellikleri ise 7.92 inç 2344x2156 OLED.

Kamera tarafında ise 50 MP bizleri karşılıyor. Öte yandan 20 MP ikincil kamera yer alırken, ön kamerada 16 MP tercih edilmiş.

16 GB RAM 256 GB depolama alanı olan versiyon yaklaşık 1.300 dolardan, daha yüksek versiyonlar için 1.450 dolar ile 1.700 dolar gibi fiyatlar ödemek gerekiyor.