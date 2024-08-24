TELKODER'e göre telekomünikasyon sektörünü 466 şirket temsil ediyor

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’ne (TELKODER) göre 2022’de 90.6 milyon olan toplam genişbant abone sayısı 2023’te 93.3 milyona çıktı. Buna karşın 2013’ten sonra fiber abone sayısındaki artış hızı ciddi ölçüde yavaşladı.

TELKODER’in 2023 sektör değerlendirme raporuna göre fiber abone sayısının kayda değer oranda arttırılabilmesi için, bu tür şebekenin hızla yaygınlaşması ve bu kapsamda, yerli ve yabancı yatırımcıların altyapı kurma çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

Elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün 2023 büyüklüğü 224.5 milyar TL oldu. Dolar bazında sektörde 2008’den bu yana dikkat çekecek büyüme olmadı. 2019’dan bu yana dolardaki artış nedeniyle haberleşme gelirlerinde ciddi düşüş yaşandı. 2013’te 18 milyar dolar olan sektör büyüklüğü 2023 sonunda 9.3 milyar dolara geriledi.

BÜYÜME OLMADI

Yine 2003’te 15 milyar TL olan enflasyondan arındırılmış elektronik haberleşme gelirleri, 2023’te 12.1 milyar TL’ye düştü. Ayrıca sektör, serbestleşmenin başladığı 2002’den itibaren reel olarak 2020’ye kadar aynı noktalarda kalıyor ve 2020’ten sonra ise küçülmeye başlıyor.

Mobil internet kullanımı hızla artıyor. 2021 sonunda 2.2 milyon TByte olan kullanım, 2023 sonunda 3.7 milyon TByte’a çıktı.

Özellikle 2012’de çok büyük artış gösteren mobil cepten internet abone sayısında artış yavaşlıyor. 2012’de yüzde 108’lerde olan artış 2023 sonunda yüzde 3’e düşüyor.

1 Nisan 2016’dan itibaren sunulmaya başlanan 4.5G hizmetine yönelik abone sayısı 2023 sonunda 84.9 milyona ulaştı. 3G abone sayısının çok büyük kısmının 4.5G aboneliğine geçti. Buna rağmen hâlâ 4.9 milyon abonenin 3G’de devam ediyor olması ve hatta son iki yıl içinde 3G abone sayısında artış görülmesi dikkat çekici.

SEKTÖR GÜÇLÜ OLMALI

2010’dan itibaren toplam ses trafiği içerisinde sabit ses çok ciddi oranda düşüyor. Bunun temel nedeni pazardaki rekabet eksikliği.

Küresel veri merkezi ve bulut pazarının büyüklüğü 2023 için 229 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve 2032’ye kadar 640 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

2023 sonu itibarıyla 15 bin 859 uydu haberleşme hizmetleri abonesi bulunuyor. Türkiye üzerindeki uydu kapasitesi dikkate alındığında abone sayısının çok düşük olması dikkat çekiyor. Uydu sektörü ve onunla birlikte Türksat iç ve dış piyasadaki fırsatları kaçırmaya itilmekte. Bu nedenle uydu haberleşme sektörümüzün önünde büyük imkânlar olmasına rağmen ihtiyaçlarının da bulunduğu bir ortamda, ayaklarından zincirle bağlı bir vaziyette duruyor. TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci ise şu yorumu yaptı: “Telekomünikasyon sektörümüz ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlü olacak.”

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YASASINA UYACAK

Apple, Avrupa Birliği yasalarına uyum kapsamında yılsonuna kadar iOS ve iPadOS’ta tarayıcı seçim ekranı, varsayılan uygulama ayarları ve uygulama silme işlemlerinde değişiklikler yapacak.

Apple, bu kapsamda App Store, mesajlar, fotoğraflar, kamera ve safari uygulamaları AB’deki kullanıcılar için silinebilir yapacak. Apple’dan yapılan açıklamada, kullanıcıların gelecekteki yazılım güncellemelerinde telefon numaralarını çevirme, mesaj gönderme, metin çevirme için yeni varsayılan ayarlara sahip olacağını duyurdu.

DİJİTAL BECERİ İÇİN 1 MİLYON TL HİBE

Türk Telekom ile TOBB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğinde kadınların dijital becerilerini artırarak ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla yürütülen “Dijitalde Hayat Kolay” projesi kapsamında, mentörlük ve hibe programı süreci başladı. 6 Şubat depremlerden etkilenen girişimci kadınların başvurularına öncelik verilecek. Başvurular 12 Ekim’e kadar devam edecek. Mentörlük programını tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri tarafından belirlenecek 20 kadına toplam 1 milyon TL hibe verilecek.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, projeyle sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini söyledi.

YAPAY ZEKÂ SINIFLARI İLK MEZUNLARINI VERDİ

Samsung Electronics’in UNDP Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiği Innovation Campus Programı kapsamında genç kadınlara özel olarak açtığı yapay zekâ sınıfı ilk mezunlarını verdi. Genç kadınlara mentörlük desteğiyle birlikte, dijital alanda gelişim ve yenilikçi çözüm üretme fırsatları sunan yapay zekâ eğitimlerinin sonunda başarılı projelere imza atan Ceren Kılıç, Mihriban Özdemir ve Türkan Rişvan çeşitli kategorilerde ödül aldı.

SEKTÖRDEN



BELBİM, iş dünyasının Oscar’ı kabul edilen Stevie-International Business Awards’tan, “Yılın Şirketi, Taşımacılıkta Finansal Hizmetler, Kamu Kuruluşları, Yılın En İnovatif Şirketi, Fintek Çözümleri, Ödeme Çözümleri ve Yılın Teknoloji Lideri” olmak üzere 7 dalda ödül aldı.

Aktif Tech, BKT Arnavutluk ve BKT Kosova ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde iki bankanın da ödeme sistemleri altyapısını üstlenecek.

PayCO, finansal işlemlerin hepsini tek bir uygulamada bir araya getiren, Finekra ile güçlerini birleştirdi.