Tesla CEO'su Musk işlerini bırakmayı 'düşündüğünü' açıkladı
Elon Musk, Twitter paylaşımında işlerini bırakıp "influencer" olmayı düşündüğünü söyledi.
Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk işlerini bırakmayı ve "influencer" olmayı "düşündüğünü" söyledi.
Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada detay vermeden "işlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" dedi.
Musk'ın bu konuda ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.
Elon Musk Tesla'nın yanı sıra roket geliştiren SpaceX'in, beyine takılan bir çip geliştiren Neuralink'in ve altyapı şirketi The Boring Company'nin başında bulunuyor.
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