Tesla'nın sürücüsüz taksi uygulaması Teksas'ta başladı

Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımında, dünyada merakla beklenen ve "robotaksi" olarak da adlandırılan Cybercab’ların kullanımının Teksas’ın Austin kentinde başlatıldığını belirtti. Musk’ın paylaşımında, direksiyonda sürücünün olmadığı ve yolcu koltuğunda bir kişinin olduğu araçların Austin’de yollarda olduğu görüldü.

“Robot taksilerin” 4,20 dolarlık sabit bir ücret karşılığında yolcu taşıyacağını belirten Musk, Tesla'nın lansman boyunca güvenlik konusunda “süper paranoyak” olacağını kaydetti.

Tesla, “güvenlik gözlemcisi” olarak yolcularla birlikte yaklaşık 10 araç kullanmayı planlıyor. Bu kişilerin araçlar üzerinde ne kadar kontrol sahibi olacakları ise belirsizliğini koruyor.

OTONOM ARAÇLARIN KAMUYA AÇIK ALANDA İNSAN OLMADAN ÇALIŞMASI

Tesla Model Y araçları yalnızca Tesla'nın özellikle güvenli olduğunu düşündüğü alanlarda çalışacak. Araçlar, kötü hava koşullarından ve zorlu kavşaklardan kaçınacak ve 18 yaşın altındaki yolcuları taşımayacak.

Teksas hükümeti 20 Haziran’da, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek ve otonom araçlara yönelik yeni düzenlemeler yayınlamıştı. Yasa, artık otonom araç operatörlerinin kamuya açık yollarda insan sürücü olmadan çalışmadan önce izin almalarını gerektiriyor. Ayrıca yetkililere, sürücüsüz bir aracın halk için tehlike oluşturduğuna inanmaları halinde izinleri iptal etme yetkisi veriyor. Ayrıca düzenleme, şirketlerin acil durumlarda polis ve acil müdahale ekiplerinin sürücüsüz araçla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda bilgi vermelerini gerektiriyor.

Söz konusu araçlar, Tesla’nın “Full Self-Driving” (FSD) yazılımıyla çalışıyor ve en az 8 kamerayla çevresini algılayarak otonom sürüş sağlıyor.