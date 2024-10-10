Tetris'i tamamen bitiren ilk kişi olarak kayıtlara geçti

Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 18:00

Daha önce Tetris'in çökmesiyle 157'nci bölümde oyunu bitirdiğini ilan eden 13 yaşındaki Willis Gibson'a kıyasla 16 yaşındaki Michael Artiaga, oyunu tamamen bitirdi ve 82 dakikanın sonunda sıfırlandı.

ABD'li genç Twitch üzerinden bu anları izleyicilerine gösterdi. Dogplayingtetris adıyla yayın açan Artiaga, Tetris'in Nintendo versiyonunu oynuyordu.

TETRIS'İ TAM ANLAMIYLA BİTİREN İLK KİŞİ

Oyunda 255'inci bölüme gelince sıfırlandığını gören Artiaga, oyunu bitirdiğini canlı yayından duyurmuş oldu.

Tetris'i gerçek anlamda bitiren ilk kişi olan Michael Artiaga 29,4 milyon puan almayı başardı.

2024 yılının başlarında ABD'nin Oklahoma eyaletinde 13 yaşındaki Willis Gibson'ın Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi olduğu bildirilmişti. 38 dakikada 157. seviyeye gelen Gibson, Tetris oyununda en yüksek seviyeye ulaşan kişilerden biri olmuştu.

Oyunda 155'inci bölümden sonra çökmeye neden olan bir hata bulunuyordu ve oyunun çökmesi bu seviyeye ulaşan ilk kişi olduğunu göstermişti. Ancak Artiaga, Nintendo için yapılan oyunun 155'inci seviyeden sonra çökmesini engelleyen bir versiyonunu oynuyordu. Bu sebeple oyun çökmedi ve sonuna kadar oynayabildi.