TikTok için yeni özellik: Videoları kimin kaydettiği görülecek
TikTok, artık platformda videoların kimin tarafından kaydedildiğini görmemizi sağlayacak bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.
Kısa video formatıyla popülerliğini sürdüren TikTok, yeni özellikleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak platform, canlı yayınlar konusunda değişiklikler yaparak bu tarz yayınlar için yaş sınırı getirdiğini ve ‘yetişkinlere özel’ yayınların ekleneceğini duyurdu. Şimdi ise TikTok’a yepyeni bir özelliğin gelmeye başladığı ortaya çıktı.
Mashable tarafından yayınlanan bir rapora göre hızla büyüyüşünü devam ettiren TikTok, yeni bir özellik getirmeye başladı. Özellikle birlikte artık platformun, bir video kaydedildiğinde içeriğin sahibini bilgilendireceği görüldü.
DAHA ÖNCE KİMLERİN KAYDETTİĞİ GÖRÜLMÜYORDU
Webtekno'nun haberine göre ilk olarak geçtiğimiz ay fark edilen özellikle birlikte artık platform, kimin gönderilerinizle etkileşime girdiğini anlamanızı sağlamayı amaçlıyor.
Bu da bir videoyu favorilerinize eklediğinizde videonun sahibinin bilgilendirileceğini, yani videoyu kaydeden kişinin kim olduğunu görebileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar, daha önce videoların ne kadar kaydedildiğini görebiliyordu; ancak bunu kimin yaptığını göremiyordu. Yeni özellikle bu değişmiş oldu ve platformda anonimliğin bir nebze engellendiği görüldü.
Özellikten gelen ekran görüntülerinde de TikTok'un kullanıcıları bu konuda şu ifadeleri kullanarak bilgilendirdiği görüldü: "İçerik üreticileri artık bir videoyu kaydettiğinizde bildirim alacak."
TikTok’un yeni özelliğinin, platformun daha şeffaf hale getirme çabalarından biri olduğunu söylemek mümkün. Şirket, daha önce de kullanıcıların profilleri ziyaret edildiğinde bilgilendiren bir özelliği kullanıma sunarak bu tarz bir hamle yapmıştı. ‘Profil Görüntüleme Geçmişi’ olarak adlandırılan bu özellik, son bir ayda profilinizi kimlerin ziyaret ettiğini görmenizi sağlıyordu.
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