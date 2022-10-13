TikTok, Amazon gibi e-ticaret devlerine rakip olmaya hazırlanıyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:50

TikTok, pandemi döneminde ön plana çıkmasıyla birlikte en çok kullanılan sosyal medya platformu haline geldi. Rakiplerinin önüne geçerek ana akımların bünyesinden çıkmasını sağlayan TikTok, şimdi kolları e-ticaret için sıvadı.

Sosyal medya devi, Amazon’a rakip olacak bir e-ticaret zinciri oluşturmayı planlıyor. Hatta şirket, birkaç hafta önce LinkedIn üzerinden birçok yeni iş ilanı yayınladı. Peki, firma bu konuda nasıl ilerleyecek ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yaptı mı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

PERSONEL ARADIĞI DOĞRULANDI

Shiftdelete.net'in haberine göre sosyal medya devi TikTok’un LinkedIn hesaplarını gözden geçiren Ars Technica, şirketin ofislerinin bulunduğu büyük şehirlerde personel aradığını doğruladı. Business Journal ise TikTok’un LinkedIn profillerini gözden geçirdiğini ve yüzden fazla kişinin TikTok ya da ByteDance için çalıştığını eklediğini açıkladı. Ayrıca bu çalışanların çoğunun da Amazon, Microsoft veya Meta’dan geldiğini belirtti.

TikTok yayınladığı bir iş ilanında şu beklentileri olduğunu sundu:

“Depolama, teslimat ve müşteri hizmetleri iadeleri sağlayarak misyonumuz, satıcıların operasyonel yeteneklerini ve verimliliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, alıcılara tatmin edici bir alışveriş deneyimi sunmak ve TikTok Shop’un hızlı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak.”

Firma, e-ticaret konusuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat TikTok’un ABD merkezli tesisler kurarak yeni bir gelir kaynağı yaratacağı ve genç kitle için tercih edilecek bir e-ticaret merkezi olacağı tahmin ediliyor.

Firmanın şu anda hali hazırda TikTok Shop adı altında Amerika dışında hizmeti mevcut. Fakat henüz Amazon ya da diğer büyük e-ticaret merkezleriyle yarışacak büyüklükte değil.

Bir TikTok sözcüsü ise “TikTok Shop’un şu anda Güneydoğu Asya ve Birleşik Krallık’ta sunulduğu ülkelerde, tüccarlara çeşitli ürün özellikleri ve teslimat seçenekleri sunmayı içeren değerli bir alışveriş deneyimi sağlamaya odaklandık” açıklamasını yaptı.