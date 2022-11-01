CZN Burak'tan Cemre Solmaz'a... TikTok fenomenlerinin hayatı belgesel oluyor

01 Kasım 2022 Salı, 12:12

Eğlence platformu TikTok, içerik üreticilerinin TikTok’tan sonra değişen hayatlarını konu alan bir belgesel projesine imza attı.

Yapımcılığını Nays Agency'den Samet İnanır'ın, yönetmenliğini ise Mehdi Tanrıverdi'nin üstlendiği ‘TikToktan Sonra’ adlı belgesel, dikey formatta çekildi. Belgeselde CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Nursema Altuntaş, Beyza Doğuç, Cemre Solmaz, Rana Türkyılmaz, Ümraniyespor Kulübü, Pelin Yar ve Berk Çiçekgil olmak üzere 8 içerik üreticisinin hikayeleri ele alındı.

Projenin galası ise 27 Ekim’de Taksim Grand Pera -Cercle d'Orient'te yapıldı. Galaya içerik üreticileri ve TikTok partnerlerinin de aralarında bulunduğu 250’den fazla kişi katıldı.

“ÖZGÜN İÇERİK ÜRETMENİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİYORUZ”

Tiktok plaftormunun Türkiye sözcüsü Emir Gelen, “Projenin amacı adından da anlaşılacağı üzere ‘Tiktok’tan sonra’ yani Tiktok’ta yer alan birbirinden değerli ve kıymetli içerik üreticilerinin Tiktok’a nasıl dahil olduğu, Tiktok’tan önce neler yaptığı ve Tiktok’un hayatlarında ne gibi bir değişikliğe vesile olduğunu gösteren belgesel tadında bir kısa film serisi diyebiliriz. Sürekli bazı sorular alıyoruz. O da şu; ‘Ben Tiktok’ta nasıl daha fazla izleyiciye ulaşabilirim’, ya da içerik ‘Ürettiğimizde nelere dikkat etmeliyim’ gibi.

İşte bu ‘Tiktok’tan Sonra’ projesi ile biz hem çok merak edilen 8 içerik üreticimizin hayatını bir nebze mercek altına alıp onların nasıl bir süreçten geçtiğini gösteriyor hem de özgün içerik üretmenin Tiktok’ta ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz. Bugün burada Nursema Altuntaş, Rana Türkyılmaz, bizim çok meşhur şefimiz olan Burak Özdemir namı diğer CZN Burak, Cemre Solmaz, Pelin Berk gibi birbirinden değerli ve renkli içerik üreticilerini ve Tiktok camiasından seçkin arkadaşlarımızı ağırlıyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ KİTLEMİZİ STADYUMLARA ÇEKMEK”

Spor kulüpleriyle Z kuşağı arasında bir köprü kurma hayaliyle yola çıkan Ümraniyespor’un admini Yağız Aydın Aksar, Tiktok’a başlamadan önce bilgisayar mühendisi olduğunu ve yazılım yaptığını belirterek TikTok’a başlama serüvenini ve değişim sürecini şu şekilde anlattı:

“Bir sezon önce Tiktok ekibinin bizimle iletişime geçmesiyle başladı bu süreç. Tiktok’u zaten takip ediyordum, kullanmaya başlamıştım. Daha sonra iletişim kuruldu mavi tikimizi aldık. Başkanımızla görüştük, bu konuyu ona açtım. Başkanımız da bunun olabileceğini genç kuşağı yakalayabileceğimizi söyledi ve böylece Tiktok serüvenimiz başladı. Daha çok mizansal ağırlıklı zaman zaman bazı filmlerden alıntılar yaparak zaman zaman da kendimizin ürettiği orijinal içeriklerle özellikle Z Kuşağını yakalamaya çalışıyoruz. Hedefimizde Z kuşağını belirlememizin sebebi şuydu; Ümraniye Spor aslında çok eski, çok köklü bir spor fakat taraftar sayısı az. Daha önceki kuşaklardan taraftar yakalamamız pek mümkün olmuyor. Bunu yeni kuşakta, yeni nesilde yakalamak istedik. Z kuşağına ulaşmak onlara dokunmak istedik. Onların daha çok sevdikleri, samimiyetlerine güvendikleri paylaşımlar yaptık. Onlarla etkileşime geçtik, onlara cevap verdik ve onlardan yorum aldık. Halkın sevdiği, gençlerin, Z kuşağının sevdiği kişileri kendimizle özleştirerek, onlara Ümraniye Spor logoları koyduk bu şekilde Z kuşağını yakalamaya çalıştık. Hedefimiz Tiktok’ta olabildiğince büyümek, Tiktok kitlemizi stadyumlara çekmek onları hem fiziki olarak hem de sanal ortamda arkamızda hissetmek. Biz başlayalı 1 sene oldu. 1 sene içerisinde 500 bin takipçi yakaladık. Bu sanırım Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra 3’üncü spor kulübünün ulaştığı sayı. Beşiktaş’tan sanırım biraz daha fazla takipçimiz var.”

“TİKTOK’TAN ÖNCE ÜMRANİYESPOR'A OLAN İLGİ AZDI”

Tiktok'tan önce Ümraniyespor'a olan ilginin az olduğunu söyleyen Aksar, “Paylaşımlarla insanları, özellikle gençleri kendimize çekerek son maçlarımızda geçen sezon full stadta oynadık. İnsanlar bize ilgi duydu ve fiziki olarak destek oldu. Biz, Z kuşağını yakaladığımızı düşünüyoruz bunu da inşallah devam ettireceğiz. Eğer Tiktok olmasaydı belki bu ilgi ve alakaya ulaşamayacaktık. Tiktok’la her şey mümkün” dedi.

“YAŞAM KOŞULLARIM, ÇEVREM, KENDİME BAKIŞ AÇIM GİBİ BİRÇOK ŞEYİM DEĞİŞTİ”

Asıl mesleği hemşirelik olan ancak hayallerinin peşinden giderek içerik üreticisi olmayı seçen Cemre Solmaz, Tiktok’a şans eseri başladığını daha sonra hikayesinin çok güzel geliştiğini belirterek, “TikTok’a başlamaya beni iten şey öğrencilik zamanlarımdı yani denemek istedim ve çok güzel sonuçlar elde ettim diyebilirim. Aslında hemşireydim, onun okulunu okuyup mezun oldum. Üniversitede de diyaliz teknikerliği okuyordum. Hayatım bu süreç zarfında değişti. Aslında Tiktok’ta her şeyi üretiyorum diyebilirim. Belli bir içeriğe bağlı kalmıyorum. Makyaj da yapıyorum dans da ediyorum. Aklınıza ne geliyorsa. Hayatımda gerçekten çok büyük değişiklikler var. Yaşam koşullarım, çevrem, yaptığım etkinlikler kendime bakış açım gibi birçok şeyim değişti. Yeni, güzel insanlar olmak üzere bana çok güzel şeyler kattı. Onun yanı sıra birçok ülkeyi geziyorum ve çok severek kullandığım markalarla güzel iş birlikleri



