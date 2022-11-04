TikTok'un veri gizliliği politikası değişti: Sizi izleyebilirler

04 Kasım 2022 Cuma, 11:16

Veri gizliliği politikasında değişiklik yapan şirketlere en son TikTok eklendi. Yapılan değişiklik ile AB dışındaki çalışanlar, AB ve İngiltere'deki kullanıcıların verilerine erişim hakkı kazanacak.

KULLANICI VERİLERİ SUNUCULARDA SAKLANIYOR

Çin merkezli TikTok, kullanıcı verilerinin bulunduğu ülkelerde veya bölgelerde saklandığnı her eleştirildiğinde belirtiyor.

Öte yandan bu eleştirilere ek olarak şirket, daha eğlenceli ve daha güvenli bir ortam sunmak adına kullanıcı verilerine erişim açılacağını söyledi. Konu hakkında açıklamada bulunan TikTok Avrupa Gizlilik Başkanı Elaine Fox, verilen kararın Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İsviçre'yi etkileyeceğini aktardı.

Çin, Brezilya, Kanada, İsrail, Malezya, Singapur, Filipinler, Güney Kore, ABD dahil olmak üzere birden fazla ülkelerdeki çalışanlar, Avrupalı ??kullanıcılarla ilgili verilere erişebilecek. TikTok'un Avrupa kullanıcı verilerinin ABD ve Singapur’daki sunucularda saklandığını da eklemek gerekiyor.