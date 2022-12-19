'Toz şeytanı'nın sesi ilk defa kaydedildi
Hem Dünya'da hem de Mars'ta görülebilen ve yüzeydeki tozları birbirine katan hortumlara 'toz şeytanı' ismi veriliyor. Son olarak NASA'nın gözlem aracı Perseverance, Mars'taki "toz şeytanı" kasırgasının sesini ilk defa kaydetti.
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde dolaşan ilk keşif aracı olan Perseverance, Şubat 2021'den beri gezegende ilerliyor. SuperCam ile görüntüler yakalayan keşif aracı, mikrofonuyla da kısıtlı sürelerde ses kayıtları alıyor.
Kayıp Rıhtım'ın haberine göre, son olarak Mars gezegenindeki “toz şeytanı” adlı doğa olayının sesi, NASA’nın gözlem aracı Perseverance tarafından ilk defa kaydedildi.
Indiana Purdue Üniversitesi’nden gezegen bilimci Roger Wiens, farklı bir gezegende yaşanan toz kasırgasının sesinin ilk defa insanlığa ulaştırılması hakkında şunları söyledi:
“Seslerden yararlanarak başka araçlarla öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını keşfedebiliriz. Mikrofon, tam olarak ses hızında çalışmasa da saniyede yaklaşık 100 bin kez örnekleme yapmamızı sağlıyor. Mars’ın neye benzediğini daha güçlü bir şekilde anlamamıza katkı sağlıyor."
BOYUTU YAKLAŞIK 25 METRE
Perseverance Jezero Krateri’nde bulunduğu dönemde aslında 100 farklı hortuma rast gelmişse de mikrofonu ilk defa bir "toz şeytanı"nın yanındayken açık konumdaydı.
"Toz şeytanı", uzay aracının 215. Mars günü olan 27 Eylül 2021 tarihinde Perseverance’ın üzerinden geçti. Bilim insanları, toz şeytanının boyutunun yaklaşık 25 metre genişliğinde ve en az 118 metre yüksekliğinde olduğunu tahmin ediyor.
9 KİLOMETRE HIZ
Aracın sağladığı fotoğraflar; rüzgâr, basınç, sıcaklık ve toz okumalarıyla birleştirilince kasırganın saatte 19 kilometre hızla geçtiği de tespit edilebiliyor.
Wiens ve meslektaşları kaleme aldıkları makalede, "Bu tesadüfi toz şeytanı karşılaşması, akustik verilerin Mars atmosferinin hızlı rüzgar yapısını çözme potansiyelini gösteriyor. Dünya’da olduğu gibi Mars’ta da farklı bölgelerde farklı hava koşulları var. Tüm enstrümanlarımızı ve araçlarımızı, özellikle de mikrofonu kullanmak, Mars’ta olmanın nasıl bir deneyim olacağına dair somut fikirler edinmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.
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