Türk ve Japon bilim insanları beyin ve bilinç araştırmalarında beraber çalışacak

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:36

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:36

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Ken-ichi Honma’nın imzaları ile yürürlüğe giren protokol kapsamında, beyin ve bilinç konularını da kapsayacak şekilde uyku düzeni, biyolojik ritimler, biyolojik saat, döngüsel gen ekspresyonu, hormonal düzenlemeler ve zamanın diğer tüm biyolojik etkileri ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütecek.

Dünyanın pek çok ülkesinde 150’nin üzerinde üniversite ve kurumla iş birliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Japonya merkezli Asian Forum on Chronobiology (Asya Kronobiyoloji Forumu) ile beyin ve bilinç alanlarında ortak bilimsel proje ve etkinlikler düzenlemek üzere iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolünü; Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Beyin ve Zaman: Mikrodyandan Sirkadiyen’e Mekanizma ve İşlevler” sempozyumuna katılmak üzere KKTC’ye gelen “Asian Forum on Chronobiology - Asya Kronobiyoloji Forumu” Başkanı da olan Hokkaido Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ken-ichi Honma ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ imzaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 2019’da da Almanya merkezli Uluslararası Uyku Bilimleri ve Teknoloji Derneği ile ilgili araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yürütmek üzere iş birliği protokolü imzalamıştı. Bu protokol, Yenilikçi Tıp ve Sağlık Teknolojileri Merkezi (Innovative Medical and Health Technology Center) ve Çin Tıp Üniversitesi’ni (China Medical University) de kapsıyordu.

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YÜRÜTÜLECEK, YENİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRILACAK

Kronobiyoloji; uyku düzeni, biyolojik ritimler, biyolojik saat, döngüsel gen ekspresyonu, hormonal düzenlemeler ve zamanın diğer tüm biyolojik etkilerini inceliyor. Yakın Doğu Üniversitesi ve Asian Forum on Chronobiology (Asya Kronobiyoloji Forumu) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile iki kurum; beyin ve bilinç konularını da kapsayan bu alanlarda yürütülecek bilimsel araştırmalar için ortak hareket edecek.

“İmzaladığımız iş birliği protokolünün, her iki kurumdan araştırmacıların katkıları ile değerli bir bilimsel üretim sağlayacağına inanıyorum”

Farklı kültürlerden ve bölgelerden araştırmacıların iş birliği içerisinde yürüttüğü araştırmaların önemine değinen YDU Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Daha iyi bir dünya ve insanlığa hizmet için yürütülen bilimsel çalışmalarda aslolan rekabet değil iş birliğidir” dedi. Dünyanın pek çok bölgesinden ve ülkesinden üniversite ve enstitüler ile iş birliği yaparak bilimsel üretkenliği ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “İş birliği kültürü ile geliştirdiğimiz bu üretkenlik, üniversitemizin pek çok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesine de önemli bir katkı sağlıyor. İmzaladığımız iş birliği protokolünün, her iki kurumdan araştırmacıların katkıları ile değerli bir bilimsel üretim sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Düzenleyeceğimiz bir sonraki Asya Uyku Tıbbı Kongresi’ni, imzaladığımız protokol kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirmek istiyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Beyin ve Bilinç Durumları Araştırma Merkezi’nin düzenlediği sempozyuma katılmak üzere KKTC’ye geldiğini hatırlatan Asian Forum on Chronobiology Başkanı ve Hokkaido Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ken-ichi Honma, “Uzun yıllardır Türk bilim insanları ile yakından çalışmaya devam ediyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören ile birlikte de bugüne kadar pek çok bilimsel etkinlikte bir arada olduk. Bugün de burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel imkanları çok önemli bir uluslararası partner olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ken-ichi Honma, “Bugün katıldığımız sempozyumda, Üniversite öğrencileri soruları ve dikkatleri ile beni çok etkiledi. Düzenleyeceğimiz bir sonraki Asya Uyku Tıbbı Kongresi’ni de imzaladığımız protokol kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.