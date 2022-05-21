Türkiye fintekte Avrupa lideri

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

- Sektörün ülkemizde bu kadar gelişmiş olmasının nedeni nedir?

Ülkemizde ödeme sistemleri başta olmak üzere uzun süredir dünya çapında fintek girişimleri yapılıyor. Türklerin genel olarak teknolojiye aşırı yatkın olması, Türkiye’nin bu alanda hızlı gelişmesine neden oldu. Çünkü uzun yıllardır Visa, Mastercard gibi pazarın ana oyuncularının ilk ürün testlerinin denenebildiği, uyum gözlemlenebildiği en önemli ülkelerden biri Türkiye’ydi. Örneğin chip&pin ya da temassız ödemenin dünyada ilk uygulandığı ve denendiği ülkelerden biri Türkiye. Bu sayede Avrupa’da fintek geliştiren birinci ülke olduk. Finteklerin kolaylaştırıcı kitleselleşmesinin de önünü açarken, finansal enstrüman kullanım pastasını büyütmüş oldu.

ÖNCELİK YAKIN PAZAR

- Türkiye, dünya çapında fintek geliştirse de henüz dünya ölçeğinde bir girişimimiz yok. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Şu anda sektörümüzün kafasını yorduğu temel soru bu. Öncelik genellikle coğrafi olarak yakın pazarlar. Yakın pazarlarda iş yapmanın yolu da tabii sermaye birikimi. Önümüzdeki en büyük engellerden biri Türkiye’de TL kazanıp yurtdışında dolar harcamak zorunda kalmamız. Türkiye büyük bir ülke, nüfusu çok değerli ve gelişmeye çok açık. Türkiye’deki süreçleri kusursuzlaştırdıktan sonra sektör olarak diğer ülkelere açılmaya başlayacağız ki Birleşik Ödeme, Papara, Ozan gibi pek çok adımı duymaya başladık. Türkiye’de sektör olarak başardıklarımızı diğer ülkelerde de uygulayabilirsek PayPal gibi fintek devi şirketlerin seviyesine gelmemiz için yolun yarısını tamamlamış sayılırız.

- Sizin yurtdışı açılım planınız var mı?

Geçen kasım ayında aldığımız yatırımın temel amacı, yurtdışı büyüme ve sanal pos gibi temel ürünümüzün yanına cüzdan, sanal POS, App üzerinden satış gibi yeni ürünler eklemekti. Yani amacımız çok yönlü bir fintek haline dönüşüp yurtdışına açılmak. 2022’yi biraz daha hazırlık ve yatırım yılı olarak değerlendiriyoruz. Hazırlıklar arasında yurtdışı için görüşme ve analiz süreçlerimiz devam ediyor. Bu yılki yatırımlarımızla beraber tüm gelirlerimizi artırıp yurtdışı süreçlerimizi daha sağlıklı yönetmeyi hedefliyoruz.

EK DESTEK BEKLENTİSİ

- Regülasyon ve destek konusunda ne gibi beklentileriniz var?

Regülasyon destekleyici pozisyonunu koruyor ancak ilave desteklere ihtiyacımız var. Lisanslı finteklere özel yer, vergi ya da yazılımcı teşviki gibi teşviklerle daha iyi bir sermaye gücüne kavuşmuş oluruz. Bu sayede yurtdışına çok daha rahat açılarak, rekabetçi hale geliriz. Bunun yanında mernis, findeks raporu gibi bazı kamu servis ve verilerine doğrudan ulaşabilmek işlerimizi çok daha hızlı geliştirmemize yardımcı olacaktır.

"KLASİK POS’U DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Neopos adını verdiğimiz teknolojimiz sayesinde cep telefonlarını POS cihazı haline dönüştürüyoruz. Bu sayede işletmeler gereksiz POS maliyetlerinden kurtulurken taksit gibi süreçlerin tamamını bizim app posumuz üzerinden yönetebiliyorlar. PayTR çözümlerinden yararlanacak yeni işletmeler; Mastercard Tap on Phone platformu (Mastercard Acceptance Gateway) üzerinde çalışan mobil ödeme alma özelliği sayesinde, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerden, POS cihazlardan ödeme alır gibi temassız ödeme alabiliyor. Ayrıca işletmeleri ciddi bir kâğıt israfından da kurtarıyoruz. Tüm e-arşiv ve e-fatura sistemlerine entegre olduğumuzdan, alışverişin faturasını doğrudan tüketiciye elektronik olarak iletebiliyoruz.