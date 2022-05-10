Fed borsaları vurdu; teknoloji devleri üç işlem gününde 1 trilyon dolar kaybetti

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 15:40
<p><strong>ABD'nin Merkez Bankası Fed</strong>’in faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın<strong> en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı.</strong> Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yalnızca üç işlem seansında <strong>1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.</strong></p>

ABD'nin Merkez Bankası Fed’in faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.

<p><strong>Federal Rezerv Sistemi’nin (Fed)</strong> geçtiğimiz Çarşamba günü gösterge faiz oranını yükseltmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken, <strong>en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.</strong></p> <p>NTV'nin haberine göre, halka açık şirketi olan <strong>Apple,</strong> Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana<strong> 220 milyar dolar değer kaybetti.</strong></p>

Federal Rezerv Sistemi’nin (Fed) geçtiğimiz Çarşamba günü gösterge faiz oranını yükseltmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken, en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.

NTV'nin haberine göre, halka açık şirketi olan Apple, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.

<p><strong>S&amp;P</strong> 500 ABD hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek Pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken,<strong> Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.</strong></p>

S&P 500 ABD hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek Pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken, Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

<p><em>İşte son üç işlem gününde yaşanan diğer büyük kayıplar:</em></p> <p><strong>MİCROSOFT:</strong> <em>189 Milyar dolar</em></p>

İşte son üç işlem gününde yaşanan diğer büyük kayıplar:

MİCROSOFT: 189 Milyar dolar

<p><strong>TESLA:</strong> <em>199 Milyar dolar</em></p>

TESLA: 199 Milyar dolar

<p><strong>AMAZON:</strong> <em>173</em> <em>Milyar dolar</em></p>

AMAZON: 173 Milyar dolar

<p><strong>ALPHABET (GOOGLE):</strong> <em>123 </em><em>Milyar dolar</em></p>

ALPHABET (GOOGLE): 123 Milyar dolar

<p><strong>META (FACEBOOK):</strong> <em>70 Milyar dolar</em></p>

META (FACEBOOK): 70 Milyar dolar

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