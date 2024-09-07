Türkiye, OECD içinde internet indirme hızı en düşük ülke

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

Türkiye’de internet kullanan bireylerin oranı yüzde 89’a yaklaşırken internet hızında ise yine sınıfta kaldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye 35 ülke arasında, 2022’de internet indirme hızında açık ara en yavaş ülke olan Türkiye, 2023’te de bu sonunculuğunu korudu. Türkiye’de medyan indirme hızı 2023’te 30.2 mbps olurken bu açıdan ilk sırada yer alan İsveç’te bu değer 186.40 mbps. Bu ülkeyi 186.40 mbps ile İsviçre, 179.81 mbps ile Danimarka izliyor. Sondan ikinci olan Yunanistan ve Kolombiya’da ise bu hız 40.1 mbps. Uzmanlar ise Türkiye’de internet hızındaki düşüklüğü fiber altyapıdaki eksikliğe bağladı. Çünkü Türkiye’de fiberin sabit internet aboneliği içindeki payı OECD ortalamasının altında kalıyor. Bu oran 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de yüzde 35, OECD ortalamasında yüzde 42’de. Güney Kore yüzde 89.6’lık payla ilk sırada yer alırken, fiber hat uzunluğu da Türkiye’nin yaklaşık 4 katı.

1.9 MİLYON KİLOMETRE

Türkiye’nin aynı yoğunluğa ulaşması için fiber hattını 1.9 milyon kilometreye çıkarması ve her yıl yüzde 17 artırması gerekiyor. Fiber aboneliklerindeki yıllık artışa bakıldığında ise OECD ortalamasının da üzerinde büyüyen Türkiye, yüzde 18.4 ile 13’üncü sırada yer alıyor.Son yıllarda Türkiye’de yükselen enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle pek çok internet sağlayıcısı fiyatlarda fahiş zamlar da yaptı.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre 100 mbps hız karşılığında en pahalı interneti kullanan ülke 75.1 Avro ile Norveç’ti. Türkiye’de ise 100 Mbps hız için ortalama aylık ücret 12.7 Avro olmuştu ve sıralamalarda en ucuz internet kullanan ülkeler arasındaydı. Oysa Avro kuru baz alındığı için ucuz görünüyor. Ülkemizde bu hızda hizmet alabilmek için ortalama 300-800 TL civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Hatta bu bedel bazı sağlayıcılarda daha da yüksek oluyor. Sonuç olarak 75.1 Avro ile 800 TL’yi birim olarak karşılaştırdığımızda Türkiye daha pahalı konumda oluyor.

‘TV EKOSİSTEMİNDE OYUN KURUCU OLDUK’

Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler, IFA 2024’te sergiledikleri TV teknolojileriyle geleceğin ev eğlencesini yeniden tanımlamayı hedeflediklerini belirterek “TV ekosisteminde bir oyun kurucu olarak yer alıyoruz” dedi. Güler’in yaptığı açıklamalara göre küresel TV platform şirketleri Avrupa’da Vestel ile büyümeyi tercih ediyor. Buna göre Vidaa, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve tüm kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar şirketin portföyünde bulunuyor. Ayrıca şirketin Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ gibi küresel içerik sağlayıcılarıyla doğrudan anlaşmaları da mevcut.

Vestel’in bu alanda pazara sunduğu cihazlar arasında ise kendi kendini aydınlatan pikselleriyle OLED TV, arka aydınlatma bölgeleriyle MiniLED TV, ultra yüksek çözünürlük sunan 8K TV, Z Kuşağı’nın mobil yaşam tarzına uyum sağlayan VStyle Wi-Fi Mobile TV öne çıkıyor.

SUPERONLİNE’DAN ÖZEL KAMPANYA



Turkcell, kuruluşunun 30. yıldönümü kapsamında, fiber altyapısından faydalanan yaklaşık 2.3 milyon kullanıcısına sunduğu ev interneti hızını 1000 mbps’ye kadar çıkarıyor.

Fiber internet kullanan Turkcell Superonline aboneleri, herhangi bir başvuru yapmadan ve tarifeleri değişmeden 1-30 Eylül’de 1000 mbps’ye varan yüksek hızlı internet deneyimi yaşayacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Ülkemizin dijital geleceği için teknoloji ve altyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

MEDİAMARKT’TAN MAĞAZA ATAĞI

MediaMarkt, Türkiye’deki 100’üncü mağazasını Antalya Manavgat’ta açtı.

MediaMarktSaturn Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Karsten Wildberger, “Yatırımlara, son teknoloji ürünleri tüketicilere ulaştırmaya devam edeceğiz” derken MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi Hulusi Acar şöyle konuştu: “2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk. Yıl sonuna kadar iki mağaza daha açıp bugün 3 bin 830 olan çalışan sayımızı 4 bine çıkarmayı hedefliyoruz.”

SEKTÖRDEN



DYSON yeni saç kurutma ve şekillendirme cihazı Supersonic Nural’i Türkiye pazarına sundu. Cihaz, akıllı sensörlerler sayesinde, başınıza yaklaştıkça ısıyı ve hava akmını otomatik olarak azaltıyor.

TECNO, cep telefonlarında büyük ekran deneyimini yeniden tasarlayan ultra ince üç katlamalı konsept akıllı telefonu PHANTOM ULTIMATE 2’yi tanıttı. Cihaz, katlanmış halde 11 milim.

vivo görüntüleme teknolojileri alanında 10 yılda 2 milyar dolar yatırım yaptı ve 1000’den fazla Ar-Ge çalışanına ulaştı.

TÜRKİYE’de Michelin yıldızlı ve fine dining restoranlara hizmet veren Rezervem, İngiltere pazarına Unique restoran ile ve Mısır pazarına Rixos grubunun 7 oteliyle girdi.

OPPO, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile ortaklığını üç sezon için yenilediğini duyurdu. Marka UEFA’nın “Resmi Akıllı Telefon Partneri” oldu.

LG, XBOOM serisi taşınabilir hoparlörlerinin yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunduğunu açıkladı. Cihaz, 10 saate varan pil ömrüyle öne çıkıyor.