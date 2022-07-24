Türkiye Uzay Ajansı'ndan, Starlink uydularına ilişkin açıklama

24 Temmuz 2022 Pazar, 11:41

Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi dün gece Türkiye'nin birçok ilinin semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket halet halindeki uyduların ışıklarını görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), konuya ilişkin bir açıklama yaptı. TUA'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uydu sistemlerinin bulundukları yörüngeye bağlı olarak dünya üzerinde belirli bir bölgeye ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatıldıkları belirtilerdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uydu takım yıldızları ise dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır. 23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesidir."