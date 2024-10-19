Türkiye’de artan banka dolandırıcılığı vakaları DefRef adlı zararlı yazılımın yeniden ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Özellikle finansal kurumlar ve bireysel kullanıcılar, siber saldırıların hedefi haline gelmeye başladı. Son dönemde Türkiye’de artan banka dolandırıcılığı vakaları, Hesperbot (DefRef) adlı zararlı yazılımın yeniden ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor. Hesperbot, sahte fatura e-postaları aracılığıyla yayılıyor ve bulaştığı sistemlerde internet bankacılığına giriş yapıldığını tespit edebiliyor. Bu durumda, bankaya özel zararlı JavaScript kodlarını tarayıcıya enjekte ediyor.

ŞİFRENİZİ PAYLAŞMAYIN

Kullanıcıların banka hesap bilgilerini ve cep telefonu bilgilerini çalmak için çeşitli yöntemler kullanıyor. Kullanıcı bilgileri komuta kontrol sunucusuna gönderiliyor ve eğer kullanıcı daha önce bot ağına kayıtlı değilse mobil telefonuna sızma aşamasına geçiliyor. Hesperbot, genellikle oltalama (phishing) saldırıları yoluyla yayılıyor ve kullanıcıların cihazlarına bulaşıyor.

Türkiye Bankalar Birliği de (TBB) son siber saldırılara karşı banka kullanıcılarını uyardı. Açıklamada, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara veya linklere kaynağından emin olunmadan tıklanmamasının altı çizildi. Hizmet alınan kuruluşun resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapılması gerektiği ve tek tıkın, kişiyi sahte sitelere veya virüslere yönlendirebileceğine dikkat çekildi.

Kullanıcıların banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması gerektiği vurgulanan bilgilendirmede, “Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı, avukat olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için sizden şifrenizi, kart bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi talep eden kişilere itibar etmeyin, bu amaçla gelen linklere tıklamayın. Güvenliğinden emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin. Güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamalar, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, cihazınıza zarar verebilir ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabilir” denildi.

SİLİKON VADİSİ ÇIKARMASI

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı entegre olmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen “Girişimde Kadın Gücü” projesi sürüyor.Bu kapsamda, dünyanın inovasyon merkezi olarak görülen Silikon Vadisi’ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Bu tür ziyaretlerin ülkemizdeki girişimci kadın sayısının artmasına ve onların güçlenmesine önemli fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

5 YILDA 5 BİN KADINA EĞİTİM

BInance TR ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle hayata geçen Binance Teknolojide Kadın Akademisi yeni dönem eğitimlerini tamamladı.

Kripto, blockchain, siber güvenlik, Web 3.0 gibi konulara kadınların katılımını güçlendirmeyi, finansal okuryazarlığı artırmayı ve genç kadınların teknoloji sektörünün liderleri olmalarını sağlamayı hedefleyen projenin 4. döneminde 150 kadın daha mezun oldu. Binance TR Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, yeni dönem eğitim için kayıtların devam ettiği proje kapsamında, 5 yılda 5 bin kadına eğitim verilme-sinin hedeflen-diğini söyledi.

SEKTÖRDEN



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