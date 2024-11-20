Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyete geçiyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:05

Güncelleme: 20.11.2024 - 23:05

TOBB ETÜ, kuantum teknolojileri üzerine 2010 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üniversitenin çalışmalarıyla ülkenin ilk kuantum bilgisayarı geliştirildi. Bilgisayarın tanıtım töreni 21 Kasım'da TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kuantum bilgisayarın ismi ve özellikleri bu törende kamuoyuyla paylaşılacak.

Etkinlikte kuantum bilgisayarının tanıtım filmi gösterilecek ve katılımcılar bu teknolojiyi yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, sürekli geliştirmeye açık bir altyapıyla tasarlandı. Bu, sadece teknolojik bağımsızlık açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuantum teknolojileri ekosistemine dahil olma açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilgi işlem teknolojilerinde uluslararası rekabet gücü artacak

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri "bit" yerine "kuantum bitleri" (kubit) ile gerçekleştiriyor. Bir kubitin aynı anda birden fazla durumu temsil edebilme özelliği, hesaplama gücünü milyonlarca kat artırarak karmaşık problemleri çözmesiyle dikkati çekiyor. Kuantum bilgisayarının, Türkiye'nin bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Kuantum bilgisayarların potansiyel kullanım alanları ise oldukça geniş. Bunlar arasında, kriptografi (daha güvenli veri şifreleme sistemleri), yapay zeka (karmaşık algoritmaların hızla işlenmesi), savunma sanayisi (stratejik teknolojilerin geliştirilmesi), iklim modelleme ve simülasyonlar (küresel ısınma ve doğal afet analizleri), ileri malzeme bilimi (yeni nesil malzemelerin keşfi ve analizi) yer alıyor.