Türkiye'nin ortalama yaşam süresi açıklandı: Yaşam süresinin en yüksek olduğu il hangisi?

Türkiye'de ortalama yaşam süresi açıklandı. Kadınların yaşam süresi erkeklere göre 5,5 fazla olduğu gözlemlenirken, en yüksek yaşam süresine sahip ilimiz haberimizde...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:24
Türkiye'nin ortalama yaşam süresi açıklandı: Yaşam süresinin en yüksek olduğu il hangisi?
Abone Ol google-news

Yaşam beklentisi, bir toplum refahının en önemli göstergelerinden birisi olarak nüfusun genel sağlık durumunu ölçmek için kullanılan bir göstergedir.

Ortalama yaşam beklentisi, refah payı yüksek ülkeler için tanımlanmıştır. Örnek olarak, Avrupa’da bu yaşam süresi ortalama 83,3 yıla çıkarken Afrika’da ortalama yaşam süresi 30 – 40’lı seviyelere kadar inmektedir.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ortalama yaşam süresi artarak 78,3 seviyelere kadar çıktı. Kadınların ortalama yaşam süresi, erkeklerden 5,5 yıl daha fazla olduğu gözlendi. Erkeklere göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, kadınlara göre Tunceli oldu.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİNİN EN FAZLA OLDUĞU İLLER

Türkiye'de ortalama yaşam süresine bakıldığı zaman 79,3 yıl ile Ankara, 79,1 yıl ile İstanbul, Türkiye'nin ortalama yaşam süresinin üstüne çıktı.

Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu iller Erkekler yaş ortalaması İller Kadınlar yaş ortalama İller
  78,1 Gümüşhane 84,1 Tunceli
  77,7 Muğla 84,0 Muğla
  77,3 Antalya  83,8 Trabzon
  77,2 Ordu  83,5 Gümüşhane
  77,0 Bayburt 83,5 Giresun

Türkiye'de ortalama yaşam süresi artarken, erkeklerde 73,5 yıl ile kadınlarda ise 78,8 yıl yaşam ortalaması ile en düşük yaşam süresi ortalamasına sahip ilimiz Kilis oldu.


bilim teknoloji haberleri yaşam süresi haberleri ortalama yaşam süresi haberleri türkiye haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'de beklenen yaşam süresi neden kısalıyor, gerileme sürer mi?

Türkiye'de beklenen yaşam süresi neden kısalıyor, gerileme sürer mi?
TÜİK, Türkiye'de beklenen yaşam süresini açıkladı: Kadınlar mı uzun yaşıyor erkekler mi?

TÜİK, Türkiye'de beklenen yaşam süresini açıkladı: Kadınlar mı uzun yaşıyor erkekler mi?
Bilim insanlarına göre ortalama yaşam süresi 120 yıla çıkabilir

Bilim insanlarına göre ortalama yaşam süresi 120 yıla çıkabilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon