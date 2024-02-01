Türkiye'nin ortalama yaşam süresi açıklandı: Yaşam süresinin en yüksek olduğu il hangisi?
Türkiye'de ortalama yaşam süresi açıklandı. Kadınların yaşam süresi erkeklere göre 5,5 fazla olduğu gözlemlenirken, en yüksek yaşam süresine sahip ilimiz haberimizde...
Yaşam beklentisi, bir toplum refahının en önemli göstergelerinden birisi olarak nüfusun genel sağlık durumunu ölçmek için kullanılan bir göstergedir.
Ortalama yaşam beklentisi, refah payı yüksek ülkeler için tanımlanmıştır. Örnek olarak, Avrupa’da bu yaşam süresi ortalama 83,3 yıla çıkarken Afrika’da ortalama yaşam süresi 30 – 40’lı seviyelere kadar inmektedir.
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ortalama yaşam süresi artarak 78,3 seviyelere kadar çıktı. Kadınların ortalama yaşam süresi, erkeklerden 5,5 yıl daha fazla olduğu gözlendi. Erkeklere göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, kadınlara göre Tunceli oldu.
TÜRKİYE'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİNİN EN FAZLA OLDUĞU İLLER
Türkiye'de ortalama yaşam süresine bakıldığı zaman 79,3 yıl ile Ankara, 79,1 yıl ile İstanbul, Türkiye'nin ortalama yaşam süresinin üstüne çıktı.
|Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu iller
|Erkekler yaş ortalaması
|İller
|Kadınlar yaş ortalama
|İller
|78,1
|Gümüşhane
|84,1
|Tunceli
|77,7
|Muğla
|84,0
|Muğla
|77,3
|Antalya
|83,8
|Trabzon
|77,2
|Ordu
|83,5
|Gümüşhane
|77,0
|Bayburt
|83,5
|Giresun
Türkiye'de ortalama yaşam süresi artarken, erkeklerde 73,5 yıl ile kadınlarda ise 78,8 yıl yaşam ortalaması ile en düşük yaşam süresi ortalamasına sahip ilimiz Kilis oldu.
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