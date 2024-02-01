Türkiye'nin ortalama yaşam süresi açıklandı: Yaşam süresinin en yüksek olduğu il hangisi?

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:24

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:24

Yaşam beklentisi, bir toplum refahının en önemli göstergelerinden birisi olarak nüfusun genel sağlık durumunu ölçmek için kullanılan bir göstergedir.

Ortalama yaşam beklentisi, refah payı yüksek ülkeler için tanımlanmıştır. Örnek olarak, Avrupa’da bu yaşam süresi ortalama 83,3 yıla çıkarken Afrika’da ortalama yaşam süresi 30 – 40’lı seviyelere kadar inmektedir.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ortalama yaşam süresi artarak 78,3 seviyelere kadar çıktı. Kadınların ortalama yaşam süresi, erkeklerden 5,5 yıl daha fazla olduğu gözlendi. Erkeklere göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, kadınlara göre Tunceli oldu.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİNİN EN FAZLA OLDUĞU İLLER

Türkiye'de ortalama yaşam süresine bakıldığı zaman 79,3 yıl ile Ankara, 79,1 yıl ile İstanbul, Türkiye'nin ortalama yaşam süresinin üstüne çıktı.

Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu iller Erkekler yaş ortalaması İller Kadınlar yaş ortalama İller 78,1 Gümüşhane 84,1 Tunceli 77,7 Muğla 84,0 Muğla 77,3 Antalya 83,8 Trabzon 77,2 Ordu 83,5 Gümüşhane 77,0 Bayburt 83,5 Giresun

Türkiye'de ortalama yaşam süresi artarken, erkeklerde 73,5 yıl ile kadınlarda ise 78,8 yıl yaşam ortalaması ile en düşük yaşam süresi ortalamasına sahip ilimiz Kilis oldu.