Tütüne dair gerçek ortaya çıktı!

13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:46

Çölde bulunan kömürleşmiş tohumlar, Amerika'ya gelen ilk insanların bu bitkiyi kullandığını kanıtladı.

Keşif, insanların daha önce düşünüldüğünden binlerce yıl önce tütünden yararlandığı anlamına geliyor.

Araştırmacılar, eski zamanlarda insanların kullandığı bitkiler arasında en önemli sosyal ve ekonomik etkiye tütünün sahip olduğunu söyledi.

Tütünün Mayalar ve diğer yerli Amerikan halkları arasında kutsal veya tıbbi uygulama alanlarında kullanıldığı bildirildi. Bitki ayrıca Batı'nın Yeni Dünya'da genişlemesinde ve sömürge ekonomisinde de rol oynadı.

Bu keşiften önceki en eski kanıt, 2018'de Journal of Archaeological Science: Reports isimli akademik dergide yayımlanan bir araştırmadan gelmişti.

O araştırmaya göre tütün kullanımının bilinen en eski kanıtı, Alabama'daki pipolarda bulunan ve yaklaşık 3 bin 300 yıl öncesine dayanan nikotin örnekleriydi.

Şimdiyse araştırmacılar, insanların o tarihten 9 bin yıl önce tütün kullandıklarına dair kanıtlar tespit etti.

Hakemli bilimsel dergi Nature Human Behaviour’da yayımlanan yeni çalışmada arkeologlar Utah'taki Büyük Tuz Gölü Çölü'nde bulunan, bir avcı-toplayıcı kampının kalıntılarını içeren çamur düzlüklerinde kazı yaptı.

Araştırmanın başyazarı Daron Duke, burada taş yapılarla çevrili bir ocak bulduklarını ve bu ocakta yemek pişirildiğine dair kanıtlar elde ettiklerini aktardı.

Radyo karbon analizleri, ocakta kullanılan malzemelerin ve odunun yaklaşık 12 bin 300 yıl önceden kaldığını ortaya koydu. En şaşırtıcı keşif ise ocağın içinde bulunan, kömürleşmiş haldeki 4 tütün kalıntısıydı.

Livescience’a konuşan Duke, "Tütün tohumları bulmak sürpriz oldu" ifadelerini kullandı:

"Geçmişteki insanlar gerçek botanikçilerdi. Amerika'ya geldiklerinde tütünün sarhoş edici etkisini hızla keşfetmişler."

Araştırmacılar, bu bölgedeki insanların o dönemde tütünü tam olarak nasıl kullandığını netleştiremedi. Ancak bu tohumların nikotin yüklü tütün yapraklarının varlığına işaret ettiği belirtildi.

Bu tür ipuçlarını göz önüne alan ekip, muhtemelen bu insanların ocağın yanında tütün çiğnediği veya tüttürdüğü sonucuna vardı.

Araştırmacılar, tütün kullanımına dair kanıtların bulunabileceği diğer alanlarda da çalışmalar yürütmek istiyor.

Bu tür çalışmaların tütünün ekimi ve kullanımı arkasındaki itici kültürel güçlere ışık tutabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Livescience