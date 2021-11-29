'Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa edecek'

29 Kasım 2021 Pazartesi, 17:44

Dorsey şu anda hem Twitter'ın hem de dijital ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapıyor. Twitter paydaşı Elliott Management, yatırım firması şirket yönetimiyle bir anlaşmaya varmadan önce 2020'de Jack Dorsey'i CEO olarak değiştirmeye çalışmıştı.

Dorsey'in yerini kimin alacağı belli değil. Ancak istifa ederse, bir sonraki CEO, Twitter'ın agresif iç hedeflerini karşılamak zorunda kalacak. Şirket, bu yılın başlarında, 2023'ün sonuna kadar 315 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşmayı ve yıllık gelirini en az ikiye katlamayı hedeflediğini söyledi.

Twitter, CNBC'nin yorum talebine ise yanıt vermedi.