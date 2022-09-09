Twitter, eski yöneticisine 7 milyon dolar ödeyecek
Twitter'dan ocak ayında ayrılan şirketin eski güvenlik şefinin açıklamaları, Elon Musk'ın da Twitter anlaşmasından çekildiğinde açtığı davada gündem olmuştu.
Geçtiğimiz aylarda en çok konuşulan konulardan biri Elon Musk'ın Twitter'ı alma girişimi olmuştu. Milyarder girişimci önce Twitter'ı alacağını açıklamış, sonrasında çok fazla bot olduğu gibi gerekçelerle kararını değiştirdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Twitter Elon Musk'a, Elon Musk da Twitter'a davalar açmıştı.
Webtekno’nun haberine göre Musk'ın açtığı davada Peiter Zatko isimli bir kişinin iddiaları önemli yer tutuyordu. Zatko, Twitter'ın Ocak ayında yollarını ayırdığı eski güvenlik şefiydi ve platform hakkında hem gizlilik hem de yanlış bilgilendirme suçlamalarında bulunuyordu. Twitter ile Zatko'nun Haziran ayında mahkemede uzlaştığı ortaya çıktı.
Twitter'ı suçlamıştı
Zatko, daha önce yaptığı açıklamalarda Twitter'ı kullanıcıların hassas verilerini korumakta başarısız olmakla ve güvenlik sorunları hakkında yalan söylemekle suçlamıştı. Twitter'ın Haziran ayında gizli olarak yaptığı arabulucu anlaşmasıyla firma, Zotko'ya alamadığı tazminatlardan doğan kayıpları ve potansiyel olarak onlarca milyon doları bulacak talepleri karşısında 7 milyon dolar ödemeye ikna oldu.
Bu türden anlaşmalar kulağa sıra dışı gelse de, yönetici pozisyonunda bulunan kişiler zamanından erken işten ayrılmak durumunda kaldıklarında potansiyel olarak kazanacakları milyonlarca dolardan ve şirket hissesi gibi yan haklardan da mahrum kalmış oluyorlar.
Anlaşmanın bir parçası olarak Zatko, mahkemeye çağrılmadıkça ya da hukuksuz bir uygulamayı bildirmedikçe Twitter'da geçirdiği süre hakkında açıklamalarda bulunamayacak, işi hakkında Twitter'ı zorda bırakacak paylaşımlar yapmayacak. Zatko, Salı günü ABD Kongresi önünde şahitlik yapacak. Aynı gün Twitter hissedarları da platformun Elon Musk'a satışını oylayacak.
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