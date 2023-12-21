Twitter (X) çöktü mü? X'e erişim sorunu yaşanıyor!
Twitter (X) neden açılmıyor ve çöktü mü soruları, sosyal medya platformuna erişim sağlayamayan kullanıcıların gündemini oluşturuyor.
Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü sorusu, Twitter erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.
21 ARALIK 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Popüler sosyal medya platformu Twitter'a giriş yapan kullanıcılar, tweetleri göremediğini belirtiyor.
Kullanıcılar aynı zamanda akışı yenileyememe gibi sorunlar da yaşadığını bildiriyor.
Öte yandan konuya ilişkin X'ten henüz bir açıklama yapılmadı.
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