Twitter'da artık nereden tweet atıldığı gözükmeyecek
Twitter'ın bir süre önce hangi cihazdan tweet atıldığını göstermeyi kapatacağı ortaya çıkmıştı.
Twitter'da Elon Musk ile yeni bir dönem başladı. Farklı özelliklerin getirildiği ve yıllardır kullanılan bazı özellikleri kaldırıldığı süreç devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden kullanıcıların tweet'leri hangi cihazdan paylaştığını görebildiğimiz ibarenin kaldırılacağını duyurmuştu. Bu ibare bugün(1 Aralık) itibarıyla kaldırılmaya başlandı.
TWITTER YENİ BİR ÇEHRE KAZANIYOR
Musk'a göre Twitter'da bazı gereksiz özellikler var ve bu da uygulamayı yavaşlatıyor. Bu gereksiz sayılan özelliklerden biri de kullanıcının tweet attığında tweet'inin altında yer alan 'iPhone'dan gönderildi' ya da 'Android'den gönderildi' ibareleri yer alıyordu.
Söz konusu ibare şu anlık Twitter'ın yalnızca tarayıcı tarafında kaldırılmış durumda, mobil sürümde hangi cihazdan atıldığı ibaresi halen yer alıyor.
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