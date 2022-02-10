Twitter'da videolara yeni özellik geliyor
Twitter, kullanıcıların uygulamadaki hem video hem de sesli tweet'lerin oynatma hızını kontrol etmelerini sağlayacak, Android ve web üzerinde yeni bir test başlattı.
Sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda video içeriklerinde alt yazı seçeneğini aktif hale getirmişti. Twitter, şimdi de başka bir video özelliği üzerinde çalışıyor.
Twitter is working on video playback speed options pic.twitter.com/5PH9lQPSfj— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 20, 2021
Ayarlanabilir video oynatma hızı özelliğini az sayıdaki belirli kullanıcı test ediyor. Bu kullanıcılar, özelliği denemek için ekranın üst kısmında bir dişli simgesini kullanarak özelliği deneyebiliyorlar.
Oynatma hızı, 0.25 ile 2 arasında değişen ayarlanabilir seçenekler içeriyor. 0.25’lik artış ve 8 adet seçenekle gelecek olan özelliğin küresel bazda devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu.
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