Twitter'dan yeni özellik: Circle'ı tanıttı
Twitter, sadece belli bir gruba paylaşım yapmanıza izin veren Circle'ı herkese açtı.
Elon Musk'la satın alma kavgasına giren Twitter bir yandan geliştirmelere devam ediyor. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama yeni bir özelliği tüm kullanıcılara açtı.
Circle adı verilen yeni özellik mayıs ayından beri test ediliyordu. Şirketten yapılan son açıklamaya göre Twitter Circle artık tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.Circle'da belirli sayıda kişiyi seçip onlara özel paylaşım yapabiliyorsunuz. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlar özelliği gibi çalışan bu özellikle paylaşımlarınızı sadece seçtiğiniz kişiler görebilecek.
İBARE BULANACAK
Twitter Circle'a sizi takip etmeseler dahi kullanıcıları ekleyebiliyorsunuz. Sistem toplamda 150 kişiyi Circle'a yani çemberinize alma imkanı tanıyor.
Circle grubunu oluşturduktan sonra Tweet paylaşımlarını yaparken üstteki menüden Circle'ı seçip sadece belirli kişilere tweet atabileceksiniz.
Tweet'in altında Circle ibaresi bulunacak.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı