Twitter'ın Elon Musk'a açtığı davada öne çıkan maddeler

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:40

Sosyal medya devi Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilen Elon Musk’a dava açtı. Şirket, Tesla'nın sahibi olan dünyanın en zengin insanı unvanlı Musk’ın anlaşmaya uymasını talep ediyor.

Nisan ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecini başlatan Elon Musk, geçen günlerde sosyal medya platformunu almaktan vazgeçtiğini bildirmiş ve şirketin borsada hisselerinin çakılmasına neden olmuştu. Musk, Twitter’ın sahte ve bot hesapların sayısıyla ilgili kendisini yanılttığını savunmuştu.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; davayla ilgili açıklamada Twitter, Elon Musk'ın "kamuoyunda alay konusu haline getirerek şirkete zarar verdiğini" belirtti.

Delaware Chancery Mahkemesi’nde açılan davada sunulan 62 sayfalık belgede Twitter’ın olaylı satın alma anlaşmasına dair ifşa ettiği başlıca bilgiler şu şekilde:

MUSK BİR SÜRÜ GEREKSİZ VERİ İSTEDİ

Sosyal medya platformunun Musk’a bilgi taleplerine yanıt olarak 49 tebibayttan fazla veri verdiği görüldü. Bu muazzam miktarda bilgi paylaşımı yapıldığı anlamına geliyor. Zira bir tebibayt yaklaşık 1,1 trilyon bayt veriye denk geliyor.

Twitter tarafına göre bu bilgilerin bir kısmı gereksiz ama hepsini Musk talep etti. Öte yandan Musk, anlaşmadan vazgeçerken yeterli veri elde edemediğini iddia etmişti.

TWİTTER'IN VERDİĞİ EN YARARLI BİLGİLERE BAKMADI

Belgelerde ayrıca, Musk’ın 30 Haziran'da dile getirdiği bir "itiraf" yer alıyor. Buna göre Musk, Twitter’ın mayıs ayında kendisine verdiği, örnekleme sürecinin ayrıntılı özetini okumadığını kabul etti.

ANLAŞMAYI ÖNCE MUSK BOZDU

Tesla COE’su, Twitter yönetim kurulunun kendisine istediği bilgiyi verme sözünü tutmadığını ve bu nedenle çekilmek istediğini söylüyor. Twitter ise, dava dosyasında görüldüğü üzere, Musk’ın şirketi kötüleyip gizlilik anlaşmasını ihlal ederek anlaşmayı bozma yolunda ilk adımı attığını savunuyor.

Teknoloji milyarderi, mayısta sahte hesapları tespit için Twitter'ın resmi hesabını takip eden hesaplardan 100'ünü rastgele alıp test edecekleri bir çalışma yapacağını duyurmuş ve başkalarını da aynı testi yapmaya davet etmişti.

Musk daha sonra bunun nasıl yapılacağıyla ilgili bir soruya, Twitter'ın bot hesapları belirlemek için yaptığı testte incelenen takipçi sayısının 100 olduğu ve kendisinin de sayıyı bu yüzden seçtiği cevabını vermişti.

Ancak milyarderin verdiği bu bilgi ortalığı karıştırmış. Zira bu bilgiyi vererek Musk'ın Twitter'ın iç işleyişine dair bilgileri ifşa ettiği ve bunun yasal olmadığı iddia edilmişti. Musk, 100 sayısını verdiği için Twitter'ın kendisini gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçladığını duyurmuştu.