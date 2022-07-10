Twitter'dan çalışanlarına uyarı: 'Elon Musk hakkında paylaşım yapmayın'

10 Temmuz 2022 Pazar, 11:44

Twitter, şirketi satın almak için teklif ettiği anlaşmadan çıkmak istediğini açıkladıktan sonra dava etmeye hazırlanırken milyarder hakkında çalışanlarına konuyla ilgili sessiz kalmaları talimatı verdi.

ABD'nin teknoloji ve medya haberler ağı The Verge, Twitter genel danışmanı Sean Edgett'in Twitter personeline konuyla alakalı not verdiğini söyledi.

The Verge; Sean Edgett'ın notunda Twitter'ın satışı hakkında "Bunun devam eden yasal bir mesele olduğu göz önüne alınmalı ve birleşme ya da ayrılma ile alakalı herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmalısınız" diye yazdı.

Sean Edgett, "İmkan olduğunda sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz, ancak bu arada paylaşabileceğimiz şeyler konusunda çok sınırlı olacağımızı lütfen bilin" dedi.

Edgett notunda ayrıca, "Bunun belirsiz bir süreç olduğunu biliyorum; gösterdiğiniz sabır ve devam eden bağlılığınız için teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.

MUSK NEDEN VAZGEÇTİ?

Elon Musk'ın avukatları ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'na Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetmek üzere hareket ettiğini ve Twitter'ın birleşme anlaşmasının "birden fazla hükmü esaslı şekilde ihlal ettiğini" iddia etti.