UFO nedir? İlk UFO vakası ne zaman yaşandı?

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:18

UFO'lar dönem dönem ülke ve dünya gündeminde yer alıyor. Binlerce bilimsel araştrıma ve çalışamalarına rağmen Astronominin halen gizemini koruduğu konular var. Bunlardan biri de UFO.

UFO NEDİR?

UFO'nun İngilizce açılımı "Unidentified Flying Object"dir. Türkçe anlamı 'tanımlanamayan uçan nesne'dir. Türkçe'de uçan daire kavramı da UFO anlamında kullanılır. İngilizce'de "uçan çay tabağı" anlamına gelen "flying saucer" da UFO yerine kullanılan bir sözcüktür.

Bu sözcüğün temeli 1947 yılına dayanmaktadır. ABD'de meydana gelen bu olay ilk ünlü UFO vakası olarak kayıtlara geçmiştir. Kenneth Arnold isimli iş adamı küçük uçağı ile Washington'daki Rainier Dağı civarında uçarken, 9 tane, "hilal şeklinde" uçan nesne gördüğünü iddia etti. Arnold, bu nesnelerin suda sektirilen çay tabakları gibi hareket ettiğini" belirtti. Haberi yayımlayan gazete hatalı olarak "nesnelerin çay tabağı şeklinde olduğunu" yazdı ve "flying saucer" adı kalıplaştı.

UFO'larla ilgili kayıt ve iddiaları inceleyen kişilere ufolog, bu uğraşa ise ufoloji adı veriliyor.

UFO'NUN TARİHİ

UFO iddiaları milattan önceye kadar dayanmaktadır. Bazı resim ya da heykelciklerdeki çizimler uzaylı tasvirleriyle benzerlik göstermektedir. Bu durum bazı ufologlar göre, UFO fenomeninin insanoğlu hava araçlarını icat etmeden önce de mevcut olduğunun bir kanıtıdır.

Bu tasvirlere örnek olarak:

"MÖ 1450’ye doğru, firavun III. Tutmosis’in tahtta olduğu döneme ait bir betimlemede, gökte “güneşten daha parlak ateşten halkalar”ın gözlemlendikleri, eni 5 m.’yi bulan bu nesnelerin birkaç gün boyunca belirdikleri ve sonunda gökte yükselerek kayboldukları anlatılır.

Romalı yazar Julius Obsequens MÖ 99 yılında “Tarquinia'da güneşin batışı sırasında küre gibi bir yuvarlak nesne gökte batıdan doğuya doğru yol aldı” diye yazmıştır."

UFO'ların popülerliği 1947 yılında Kenneth Arnold'ın iddiaları sonrasında popülerleşti. Arnold'ın ddialarından birkaç hafta sonra United Airlines'in bir uçuş ekibi Idaho üzerinde daire biçimli 9 nesnenin uçaklarına eşlik ettiğini açıkladı. Aynı gün meydana gelen Roswell Olayı ise tüm dünyada merak uyandırdı.

O gün Roswell yakınlarındaki bir çiftliğin sahibi Mac Brazel ve komşuları yerde bir enkaz olduğunu fark etti ve Mac Brazel bunu en yakın askerî üsse haber verdi. Roswell Army Air Field (RAAF) üssünden teğmen Walter Haut o zaman basınla ilk teması gerçekleştirerek ordunun Roswell'deki bir çiftlik civarında bir uçan daire enkazı ele geçirdiğini açıkladı. Bu açıklama medyada güçlü bir ilgi uyandırdı. Kenneth Arnold’un gözlemi basında bu olaydan bir ay önce yer almış ve öyle güçlü bir yankı bulmuştu ki, artık askeriye de dahil herkes konuyla ilgilenir halde bulunuyordu. Roswell Olayına ilişkin ilk açıklamanın ertesi günü üssün sorumlu komutanı olan, 8. Hava Kuvvetleri Komutanı general Roger Ramey, genç subayın açıklamasını tashih edici bir açıklama yayımladı ve uçan daire sanılanın yalnızca bir meteoroloji balonu olduğunu açıkladı. Bu olayın yankıları yıllar boyu sürdü. Bu tarihtrn sonra dünyanın pek çok noktasından UFO ihbarları yapıldı. Zaman zaman basının da ilgi gösterdiği UFO ihbarları günümüzde de devam ediyor.