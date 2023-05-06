Ünlü Mona Lisa tablosunun büyük sırrı çözüldü

Yayınlanma: 06.05.2023 - 08:30

Güncelleme: 06.05.2023 - 08:30

İtalyan bir sanat tarihçisi, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun arka planında bulunan köprünün nerede olduğunu belirleyerek, tablonun nerede resmedildiğinin gizemini çözdüğünü iddia ediyor.

Projede Le Rocca kültür derneği ile birlikte çalışan Silvano Vinceti, yeni keşfedilen tarihi belgeleri inceledi ve drone kullanarak mevcut manzarayı tablo ile karşılaştırdı. Vinceti artık köprünün Toskana’da olduğuna inanıyor.

MANZARA SAYESİNDE ÇIKARIM YAPMAK MÜMKÜN OLDU

Chip'in de aktardığı gibi İtalyan dergisi Ansa ile görüşen Vinceti, “Bu, Arezzo eyaletindeki Laterina belediyesinde bulunan ve Ponte di Valle olarak da bilinen Romito Etrüsk-Roma köprüsüdür” dedi ve devam etti: “Köprünün bugün sadece bir kemeri kaldı, ancak 1501 ile 1503 arasındaki dönemde köprü çalışıyordu ve Floransa Devlet arşivlerinde bulunan Medici ailesinin mülklerine ilişkin varlıkların durumu hakkında bir belgenin gösterdiği gibi çok meşguldü.”

Daha önce, Mona Lisa’da görülen köprünün Arno nehri üzerindeki Ponte Buriano veya Bobbio’daki Ponte Vecchio olduğu önerilmişti. Ancak, Ponte di Valle’nin dört kemerinin olması, altı veya daha fazla kemeri olan diğer seçeneklerden daha iyi bir ihtimal haline getiriyor ve Vinceti’nin söylediğine göre manzara köprünün çevresindeki manzara da uyumlu gözüküyor.

“Bu bölge boyunca Arno’nun belirgin formu, Leonardo'nun ünlü tabloda tasvir edilen soylu kadının solundaki manzarada tasvir ettiği şeye karşılık geliyor.”

Köprü artık büyük oranda çökmüş olsa da, Arezzo, Fiesole ve Floransa arasında bir kısayol görevi görüyordu. Vinceti tarafından incelenen belgeler, da Vinci’nin sıklıkla Fiesole’de Amadori veya Amadoro adlı bir rahip olan amcasının yanında kaldığını gösteriyor.