Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, ressam oluyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 07:40

Güncelleme: 11.04.2023 - 07:40

Dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden Boston Dynamics'in köpeğe benzeyen robotu Spot ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçmişte Fransız ordusu ile eğitim yapan ve hatta Tüpraş'ta tam zamanlı işe başlayan robotun, bu kez de bir sanat galerisi için resim çizeceği açıklandı.

Webtekno'nun haberine göre ABD'li ressam Agnieszka Pilat tarafından hayata geçirilen projede 3 adet Spot kullanılacak. Boston Dynamics'in özel olarak programlayacağı robotlar, bir duvarın üzerindeki tuvale yağlı boya ile resim çizecekler. Agnieszka Pilat, ortaya çıkacak eserleri, Avustralya'da bulunan "National Gallery of Victoria" isimli resim galerisinde sergileyecek. Serginin aralık ayında açılması bekleniyor.

SPOT'LARI RESSAM EĞİTECEK

Ressam Agnieszka Pilat, bu projeyi hayata geçirebilmek için Bonnie, Archie ve Basia isimli robotların sahip olduğu yapay zekayı eğitiyor. Özellikle de Basia ile aralarında duygusal bağ oluştuğunu anlatan Pilat, yaşadığı deneyimi "Küçük bir çocuğa sahip olmak gibi" şeklinde ifade ediyor.

Boston Dynamics'in robot köpeklerinin resim çizme kabiliyetlerinin nasıl olacağı şimdiden merak ediliyor.