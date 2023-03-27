Leonardo Da Vinci'nin 'Vitruvius Adamı'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:59

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 18:01

Leonardo Da Vinci, Rönesans'ın en ünlü İtalyan bilginlerindendir. Aynı zamanda başarılı bir ressam, mühendis, bilim adamı, teorisyen, heykeltıraş ve mimardır.

Leonardo'nun çalışmaları hakkındaki bilgilerimizin çoğu; botanik, haritacılık ve paleontoloji gibi çeşitli konularda eskizleri, çizimleri ve diyagramlarını kaydettiği olağanüstü defterlerinden geliyor.

Ayrıca teknolojik çalışmaları da devrine göre ilginçtir. Örneğin; uçan makineler, konsantre güneş enerjisi, bir hesap makinesi ve zırhlı savaş aracı için tasarımlar üretti.

Yaklaşık 1490'da Leonardo, İnsan Figürünün Oranları olarak tercüme edilen ve genellikle Vitruvius Adamı olarak bilinen en bilinen çizimlerinden birini yarattı. Bu, 34,4 × 25,5 cm ölçülerinde bir kağıt parçası üzerinde oluşturulan görüntü, kurşun kalem, açık kahverengi mürekkep ve bir miktar kahverengi sulu boya kullanılarak oluşturuldu. Çizim titizlikle hazırlandı. Kesin çizgiler oluşturmak için pusula kullanıldı ve keskin ölçümler küçük işaretlerle belirtildi.

Leonardo, bu işaretleri kullanarak, öne bakan çıplak bir adamın görüntüsünü yarattı, farklı duruşlarda iki kez tasvir etti: biri kolları ve bacakları yukarı ve ayrık, diğeri ise kolları bacakları birlikte yatay olarak duran. Bu iki figür büyük bir daire ve kare ile çerçevelenmişti ve adamın el ve ayak parmakları bu şekillerin hatlarına düzgün bir şekilde ulaşarak kesişmeyecek şekilde düzenlenmişti.

DAHA BÜYÜK BİR RESMİN PARÇASI

Eskiz sadece mükemmel insan vücudunun bir ifadesi olarak değil, aynı zamanda dünyanın oranlarının bir temsili olarak algılanmıştır.

Leonardo, insan vücudunun işleyişinin, evrenin işleyişi için mikro kozmosta bir benzetme olduğuna inanıyordu. Bu, cosmografia del minor mondo'ydu, 'mikro kozmosun bir kozmografisi'. Vücut, Orta Çağ'dan beri gökyüzünün ve dünyanın sembolik temsilleri olarak kullanılan daire ve kare ile çerçevelenmişti.

Tarihçiler, Leonardo'nun çalışmasını, estetik açıdan hoş bir görsel sonuca dönüşen matematiksel bir hesaplama olan Altın Oran'a dayandırdığını iddia ettiler. Buna İlahi Oran da denilir. Leonardo'nun Vitruvius Adamı'nı Luca Pacioli'nin eseri Divina'nın orantısı üzerinden Altın Oran'a göre çizdiği düşünülmektedir.

Bugün Vitruvius Adamı, Yüksek Rönesans'ın en ikonik ve tanıdık görüntüsü haline geldi. Venedik'teki Gallerie dell'Accademia'da sergilenmektedir.