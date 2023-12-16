Uzaktan algılama özellikli "Yaogan-41" uydusunu fırlatıldı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 11:30
Abone Ol google-news

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre "Yaogan-41" uydusu, dün gece "Long March-5 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 502'nci taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, kadastro, hasat takibi, çevre yönetimi, meteorolojik uyarı ve tahmin ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.


İlgili Haberler

Çin'den uzay hamlesi: 3 uydu fırlattı

Çin'den uzay hamlesi: 3 uydu fırlattı
Starlink'e bir diğer rakip Huawei! İşte uydu interneti hızı

Starlink'e bir diğer rakip Huawei! İşte uydu interneti hızı
Çin kendi Starlink'ini yapıyor: İlk internet test uydusunu fırlattı

Çin kendi Starlink'ini yapıyor: İlk internet test uydusunu fırlattı

En Çok Okunan Haberler