Starlink'e bir diğer rakip Huawei! İşte uydu interneti hızı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:41

Huawei, akıllı telefon tarafında terk ettiği ağırlığını telekomünikasyon tarafına yönlendirdi ve yeni uydu interneti hizmetine yönelik test sonuçlarını açıkladı. Şirket uzun yıllardır, 5G ve 6G internet altyapısı konusunda da çalışalarını sürdürüyorken, yeni uydu interneti hizmeti için 660 Mbps hızlara ulaşabilen yeni sonuçları paylaştı.

HUAWEI, STARLINK HİZMETİNE RAKİP OLUYOR

Çin'de düzenlenen etkinlikte açıklanan yeni sonuçlar, internetin ne kadar hızlı hale gelebileceğini gösteriyor. 6G departmanında geliştirilen bu yeni sistem Wiebo'da paylaşıldığı gibi LEO uydu testinin sonuçlarına dayanıyor.

Huawei, bu hizmeti hemen kullanıma almayacak.

Öte yandan söz konusu uydu interneti hizmeti Kirin işlemcileriyle çalışabilecek cihazlara entegre edilebilir olmasıyla Starlink gibi hizmetlerden ayrılıyor.