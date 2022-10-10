Uzaylıların varlığına yeni işaret belirlendi 'gülme gazı'
Bilim insanları, Dünya dışı yaşamın göstergesi olabilecek yeni bir işaret belirledi.
ABD'deki Riverside Üniversitesi'nden araştırmacılar, ötegezegenlerde uzaylılara ait bir iz arayan projelerde bu gaza dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Nitröz oksit (NO2) diye de bilinen gülme gazı, vücutta mutluluk hormonu diye adlandırılan dopamin molekülünün salınımına yol açtığı için güldürüyor. Tıpta ağrı kesici olarak da kullanılan gazın yanlış veya fazla kullanılması ise sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
Hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal'da yayımlanan yeni araştırmanın başyazarı, "Oksijen ve metana biyolojik imza olarak çok fazla odaklanıldı" diye konuştu: ''Nitröz oksidi ciddi biçimde değerlendiren çok az sayıda araştırmacı oldu. Bu ihtimale az ilgi gösterilmesinin bir hata olduğunu düşünüyoruz.''
GÜLME GAZI İHMAL EDİLDİ
Independent Türkçe'nin haberine göre Nitröz oksit, Dünya'da mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Ancak şu anda atmosferde çok yoğun değil. Bu da ötegezegenlerde yaşam ararken gülme gazının ihmal edilmesine yol açtı.
Ancak araştırmanın ardındaki ekip, Dünya tarihinin bazı dönemlerinde bu gazın yoğun olabileceğini belirtiyor.
Schwieterman, "Okyanuslardaki koşulların N2O'nin biyolojik olarak çok daha fazla salınmasına olanak tanıdığı bazı dönemleri hesaba katmıyorlar" dedi:
O dönemlerdeki koşullar, bir ötegezegenin bugün geldiği noktayı yansıtabilir. Schweiterman ve ekibi ekibi, canlı organizmaların başka gezegenlerde nasıl nitröz oksit üretebileceğini canlandırmak için bilgisayar simülasyonlarına başvurdu.
Simülasyonlar, bu gazın dikkate değer bir biyolojik imza olabileceği durumlar olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar buradan hareketle, Dünya dışı yaşama dair keşif görevlerinde bu gazın da aranması gerektiği sonucuna vardı.
Ekip, ötegezegenlerin atmosferlerini inceleyebilen James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişkin cihazların nitröz oksit aramak için kullanılabileceğini savunuyor
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