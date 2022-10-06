Uzaya reklam vermenin fiyatı belli oldu

06 Ekim 2022 Perşembe, 15:37

İnsanlığın fiziken uzayda bulunduğu ilk günden bu yana aklındaki konulardan biri olan ‘uzay reklamcılığı’, yakın zamanda bir araştırmanın konusu oldu. Rusya’da bulunan Skolkovo ve Moskova Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, uzaya reklam tabelası yerleştirmek için neler yapılması gerektiğini inceledi.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmada böyle bir proje için gerekenleri sıraladı. MDPI’da yayımlanan araştırmaya göre uzaya reklam tabelası yerleştirmek için bir alışveriş poşeti kadar küçük boyutta 50 adet uyduyu uzaya göndermemiz gerekiyor.

WebTekno'nun haberine göre, bu 50 uydu Güneş enerjisi ile çalışacağından, Güneş’le senkron bir şekilde yörüngede kalmak zorunda olacak. Uydular, yörüngeye yerleştirildiklerindeyse Güneş ışığını Dünya’ya doğru sektirecek parabolik reflektörlerini çıkaracaklar. Böylelikle uydular, üzerinde geçtikleri noktalarda çıplak gözle görülebilecekler.

50 uydu, yörüngede belirli bir düzende hareket ederek yeryüzünden bakıldığında anlamlı gözüken simgeler ve harfleri oluşturabilecekler. Hatta yeryüzündeki reklam vericinin hedef kitlesi ve bölgesine göre bu şekiller sürekli değişecek. Örneğin Rusya’daki kişilere A harfi gösterilirken, uydu ışığını Avrupa’ya yansıtmaya başladığında B harfini gösterecek.

Uzaya uydulardan oluşan bir tabela yerleştirmenin maliyeti ise 65 milyon dolar olacak. Öte yandan bilim insanları, bu sistemle reklam başına 4,6 milyon dolar, uyduların maksimum 3 aylık ömründeyse toplam 111 milyon dolar kâr elde edilebileceğini paylaştı.