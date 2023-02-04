Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi 4. hafta bugün başlıyor!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:14

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:11

Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen E-spor turnuvalarından biri olan Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde haftalar geçmeye devam ediyor.

3. haftanın ardından Papara Supermassive, Fire Flux Esports, IF Parla Esports 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, Denizbank Wildcats, Thunderbolts Gaming ve Fenerbahçe Esports ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almıştı. Digital Athletics, S2G Esports 3. haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile kapatırken, Galakticos ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ile kapatmıştı. Galatasaray Esports ise 0 galibiyet, 4 mağlubiyet almıştı.

Bu hafta ise ligdeki dengeler değişecek gibi duruyor. İlk gün maçları Ligin 7. si Digital Athletics ile 9. sırada yer alan Galakticos arasında olacak. İkinci maç ise Ligin 3. IF Parla Esports ile 6. sırada yer alan Fenerbahçe Esports arasında gerçekleşecek.

17.30’da başlayacak olan maçları www.twitch.tv/valorantleague_tr adresinden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda VALORANT Challengers TR Birlik Ligi Youtube adresinden de takip edebilirsiniz.